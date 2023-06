Dal 22 maggio al 31 luglio 2023 BEKO ritorna con la promo ROCK The CASHBACK sui climatizzatori: acquista, registrati e ricevi 100€ di rimborso!

Dopo il successo dello scorso anno, dal 22 maggio al 31 luglio 2023 riparte da Beko la promo ‘ROCK The CASHBACK’ dedicata ai consumatori che acquisteranno un climatizzatore (kit monosplit e multisplit) presso i punti di vendita rivenditori dei prodotti del brand e gli e-commerce online aderenti: al momento dell’acquisto il cliente potrà richiedere un rimborso di 100€

Per ricevere subito 100€ di rimborso basterà scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

L’iniziativa prevede la presenza di una vasta gamma di prodotti con tecnologie innovative e sostenibili e con modelli in classe A+++.

E a proposito di qualità dell’aria: grazie al triplo sistema di filtri Fil-Three e alla tecnologia Hygiene Max UVC presente nei condizionatori vengono trattenute al meglio polveri, pollini e virus ed eliminate le muffe e microrganismi grazie al potere della luce ultravioletta.

E per rimanere nella ‘stessa frequenza’ anche fuori casa? Tramite la App HomeWhiz di Beko è anche possibile controllare da remoto il climatizzatore con un semplice click!

Per ricevere da Beko i 100 euro di rimborso basterà:

Acquistare un nuovo climatizzatore Beko; Registrarsi e indicare IBAN sulla landing page dedicata.

Tra i condizionatori a parete Beko in promo: la Gamma EvolutioPro Range in A+++ modello BEEPGH:

Tra gli evolutivi plus da evidenziare: ancora meno consumo energetico, gestibile da remoto, ampio intervallo operativo fino a temperature esterne di +50°C e -20°C, silenzioso (20 dBA) e aria pulita in casa grazie ai 3 filtri presenti.

Una gamma che si caratterizza esternamente per la sua estetica: il pannello frontale bianco che si integra armoniosamente in tutti gli ambienti domestici, per le dimensioni compatte e le linee essenziali che garantiscono la perfetta personalizzazione di ogni stanza garantendo anche massima efficienza e comfort. Dal punto di vista estetico, il pannello di controllo presente, quando il climatizzatore è spento, diventa completamente invisibile, conferendo così un aspetto elegante e raffinato allo split.

E poi: Aria pulita ed un ambiente più sano in casa? Nessun problema. I climatizzatori Beko BEEPGH sono tutti dotati di filtro ad alta densità, filtro ai carboni attivi e filtro catalitico a freddo, capaci di trattenere sorprendenti quantità di polvere, evitandone l’immissione nelle stanze, per una casa più pulita ed un ambiente più sano. Per quanto riguarda i carboni attivi: hanno delle capacità miracolose per quanto riguarda la rimozione di contaminanti odori. Il filtro ad alta densità permette invece di trattenere sorprendenti quantità di polvere, evitandone l’immissione nelle varie stanze: il risultato è una casa più pulita ed un ambiente più sano.

Il risultato? Massimo comfort senza dimenticare il risparmio energetico grazie a una serie di funzionalità pensate per il benessere quotidiano.

Scopri la promo Rock The Cashback