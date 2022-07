Filiera integrata significa evoluzione, tracciabilità, investimenti, qualità e innovazione.

Valori-guida che, attraverso un lavoro continuo e costante, hanno permesso anche di mettere l’impegno nero su bianco nel Report di Sostenibilità 2021 del gruppo Amadori, uno strumento efficace che consente di fare un’analisi puntuale dei piani, degli interventi e delle iniziative che sono state messe in campo per crescere in maniera sempre più consapevole, responsabile e attenta ad ogni dimensione della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

In quest’orizzonte, la filiera integrata in tutte le sue fasi, controllata e certificata, dalle sementi al punto vendita, passando per gli allevamenti e i siti di lavorazione alimentare, è la bussola del gruppo Amadori.

È con la filiera che si punta, infatti, a contribuire alla creazione di un sistema alimentare equo e rispettoso della natura, delle persone e degli animali, promuovendo un’unità di intenti alla base di una vera e propria “comunità Amadori”, fatta di dipendenti, allevatori, fornitori e partner.

“Per Amadori, l’impegno verso la sostenibilità viaggia di pari passo con lo sviluppo industriale. Per questa ragione sono molti i tavoli aperti con i nostri stakeholder strategici su questo fronte, dalla logistica al packaging, dalle istituzioni ” commenta Francesco Berti, amministratore delegato Amadori Spa.

In quest’ottica, le aziende partner coinvolte in una indagine, condotta da Istituto Ixé, in collaborazione con Homina, dispongono di un piano strategico di sostenibilità e dichiarano il presidio attivo di tutti gli aspetti analizzati, dalla sicurezza sul lavoro alla lotta alla corruzione, dal supporto delle comunità locali al rispetto delle diversità, fino alla protezione dell’ambiente.

“Su quest’ultimo fronte, in particolare, investiamo costantemente per migliorare le nostre performance ambientali e nel 2021” prosegue Berti “abbiamo scelto anche di iniziare una collaborazione con la start-up Green Router, il primo tool manageriale italiano per la mappatura puntuale delle emissioni legate al trasporto logistico lungo tutta la filiera integrata, con lo scopo di orientare puntualmente ed efficacemente le strategie future di miglioramento in questo ambito”.

Questa è una delle numerose attività, insieme ad altre iniziative effettuate e ai progetti in cantiere, rendicontata nel nuovo Report di Sostenibilità, che in un’ottica di massima condivisione e trasparenza è stato reso fruibile a tutti attraverso un sito dedicato: www.sostenibilita.amadori.it.

Nella foto in apertura, Amadori Cesena, GESCO Società Cooperativa Agricola di San Vittore di Cesena (FC)