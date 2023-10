Dalla Baviera latticini e formaggi di alta qualità per il mercato italiano

Dici Baviera e pensi Oktoberfest? Non solo! I prodotti bavaresi più amati dagli italiani, sono il latte e i suoi derivati: burro, panna, Yogurt e formaggi. L’Italia è infatti il principale paese di destinazione ed assorbe il 25% della produzione bavarese.

I prodotti lattiero-caseari bavaresi sono ben presenti nella GDO e nel canale tradizionale a conferma che rappresentano un arricchimento per l’assortimento e una diversificazione dell’offerta rispetto ad altri competitor. Inoltre, grazie alla proposta di prodotti di qualità, generano customer satisfaction ed accrescono la brand reputation.

Ecco i principali fattori di questo successo:

Abbondanza e qualità della materia prima: il latte. La Baviera ne produce ben 7,53 Milioni di Tonnellate all’anno. Questo prodotto si distingue per qualità (la produzione è controllata in ogni suo passaggio) e profumo grazie ai ricchi pascoli erbosi della Baviera.

La Baviera ne produce ben 7,53 Milioni di Tonnellate all’anno. Questo prodotto si distingue per qualità (la produzione è controllata in ogni suo passaggio) e profumo grazie ai ricchi pascoli erbosi della Baviera. Qualità e sicurezza: certificazioni e filiere controllate per un posizionamento premium dei prodotti. Il programma di Qualità regionale bavarese garantisce standard di sicurezza superiori a quelli imposti dalle normative internazionali.

Il programma di Qualità regionale bavarese garantisce standard di sicurezza superiori a quelli imposti dalle normative internazionali. Una ricca varietà di latticini e formaggi. Panna, panna acida, yogurt, kefir, Quark… Per non palare del caratteristico burro, dolce e cremoso, ottenuto della prima panna del latte. Ricchissima è anche la varietà di formaggi con oltre 400 tipologie diverse, tra cui numerose referenze DOP legate alla tradizione del territorio. Tra i più noti ed apprezzati: il Blauschimmelkäse DOP, erborinato dal gusto deciso, l’Allgäuer Bergkäse DOP, il “formaggio di montagna dell’Algovia”, Allgäuer Weißlacker DOP. Un mix vincente di tradizione e innovazione. Accanto ai prodotti della tradizione troviamo una ampia proposta di prodotti rivisitati , come l’Obazda - originariamente una ricetta casalinga per il recupero di resti di formaggio, così buona da essere riproposta dalle industrie in tantissime varianti. Orientamento al mercato. Le grandi aziende lattiero-casearie bavaresi collaborano direttamente con i clienti italiani, specialmente con ristorazione e GDO, in un’ottica di partnership e progetti win-win.

Per promuovere i prodotti lattiero-caseari bavaresi in Italia, l’agenzia per la promozione dei prodotti agroalimentari bavaresi alp Bayern insieme all’associazione lattiero-casearia milch.bayern e.V. organizza promozioni in-store con degustazioni e distribuzione di materiali informativi.

Sulla pagina Facebook “Baviera all’italiana” con oltre 150.000 fan, vengono presentate alcune specialità del settore e video-ricette realizzate in collaborazione con quattro food blogger.

Per saperne di più:

Baviera all’italiana, milch.e. V., alp-Bayern.