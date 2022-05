Una lunga storia di qualità, quella di De Cecco che alle falde della Maiella, all’interno dell’omonimo Geoparco naturale patrimonio dell’Unesco, continua a produrre una pasta famosa in tutto il mondo.

Il “Metodo” De Cecco è unico e prezioso, basato su un costante e appassionato orientamento all’eccellenza, alla ricerca costante della qualità, in ogni passaggio del processo produttivo. Dalla rigorosa selezione dei migliori grani duri della filiera italiana e di alcune regioni eccellenti del mondo, alla macinazione nel molino di proprietà secondo l’antica arte mugnaia tramandata di padre in figlio dal 1831, per ricavare dalla parte più nobile del chicco di grano la semola a grana grossa che incontrerà l’acqua fredda di montagna della Maiella ad una temperatura inferiore ai 15°C. In questo modo la lavorazione, più dolce e lenta, rispetterà maggiormente la materia prima preservando l'integrità del prezioso reticolo glutinico ed assicurando alla pasta la giusta tenacità ed una perfetta tenuta in cottura.

Il passaggio finale del “Metodo” consiste nell’essiccazione, lenta ed a bassa temperatura, caratteristiche di una fase cruciale nella definizione della garanzia delle qualità organolettiche e del valore nutrizionale della pasta.

La Gamma De Cecco è ampia e profonda, in grado di soddisfare i gusti dei consumatori più esigenti e le fantasie culinarie di cuochi esperti o di entusiasti appassionati di cucina, alla ricerca di prestazioni superiori, versatilità, diversificazioni trafile per scegliere l’abbinamento migliore tra la pasta e il suo condimento.

Alla ricerca continua della qualità di prodotto deve necessariamente fare seguito una grande attenzione alle tendenze di mercato e alle esigenze del consumatore, in costante evoluzione, specie dopo una congiuntura che ha portato tanti a riscoprire le preparazioni domestiche.

De Cecco ha voluto rispondere a due importanti trend di consumo realizzando una selezione di formati che potessero prestarsi a reinterpretare ricette grazie a nuove consistenze con “i Grandi” e a tipicità tradizionali con “i Regionali”.

L’idea alla base del progetto de “I Grandi” è stata quella di realizzare un’offerta di formati con un elevato contenuto di studio e ricerca, la cui messa a punto ha coinvolto tanto i tecnici quanto gli chef, per creare una gamma di 9 proposte tra paste lunghe e corte, dalle dimensioni più grandi per gli amanti di dimensioni più corpose e dall’elevato contenuto prestazionale in cottura.

Con la gamma de “I Regionali”, De Cecco intende accompagnare il consumatore alla scoperta dei formati di pasta tipici delle tradizioni e delle cucine regionali italiane, uniti dall’inconfondibile qualità superiore del proprio rigoroso Metodo produttivo. Un’accurata selezione di 12 trafile ideali per valorizzare ricette tipiche o per sperimentare nuovi e sorprendenti abbinamenti esprimendo al meglio la propria creatività in cucina, grazie a ricette per tutti i giorni o pensate per occasioni speciali.

Di De Cecco ce n’è una sola è più di uno slogan, è l’essenza di una passione produttiva italiana che sceglie, da sempre, di seguire in tutto quello che fa, la vocazione alla Qualità senza compromessi, rigorosamente.

Saremo presenti al Cibus di Parma dal 3 al 6 Maggio 2022. Padiglione 5 Stand C016