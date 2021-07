Decathlon e WeRoad rilanciano il turismo

Siglata la partnership tra la community di viaggiatori WeRoad e Decathlon che al viaggio dedica un ampio assortimento di prodotti. La collaborazione, che sarà lanciata ufficialmente il 15 luglio nel punto di vendita di Milano situato in zona Cairoli, ha l'obiettivo di rilanciare il turismo. In quell'occasione coordinatori e WeRoader si incontreranno per scambiarsi esperienze, storie di viaggi e consigli sugli itinerari. sarà, inoltre, attivata una caccia al tesoro e sarà predisposto un corner per acquistare un WeRoad ricevendo in

regalo l’equipaggiamento da viaggio firmato Decathlon. Infine, tutti i WeRoader

potranno customizzare il loro abbigliamento live in store con delle grafiche originali.

Inoltre, chi acquisterà uno zaino Decathlon in uno dei 133 negozi Decathlon in tutta Italia, avrà diritto a uno sconto di 50 euro per un viaggio WeRoad, mentre viceversa chi prenoterà su www.weroad.it avrà diritto a uno sconto del 10% per l’acquisto di uno zaino Decathlon di almeno 40 litri sull’eCommerce del partner. Le informazioni utili a questo sito.

Le dichiarazioni

“Questa partnership ci permette di far incontrare due mondi affini e complementari: se

compri uno zaino sei pronto per un’avventura on the road, e se invece prenoti un

viaggio non puoi non comprare lo zaino -commenta Margherita Galluzzo, brand

activation manager di OneDay Group&WeRoad-. Inoltre, abbiamo fortemente

voluto che questa partnership si inaugurasse con un evento on field: le connessioni tra

le persone sono il sale dei nostri viaggi, e abbiamo sempre spinto a viaggiare e a

ricominciare a vivere in sicurezza proprio perché siamo convinti di quanto incontrarsi e

conoscersi abbia un grande impatto sulla vita delle persone”.

“Siamo fieri di promuovere, attraverso i nostri Brand dedicati, la scoperta del

backpacking con modalità sicure -aggiunge Mirko Piccone, category manager di

Decathlon Italia-. La partnership con WeRoad permetterà a Decathlon di moltiplicare

le occasioni di rendere lo sport accessibile".