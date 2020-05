Decathlon promuove la compra-vendita di usato sportivo

Decathlon punta su Trocathlon, una servizio volto a dare una seconda vita al materiale sportivo con relativa piattaforma di compra-vendita dedicata. Parte da qui, infatti, la nuova campagna dedicata a quest'ultimo e volta a sottolineare il principio delle 4R: riduco, riuso, riciclo e riparo.

COME FUNZIONA

Gli articoli usati possono essere portati nei negozi aderenti all’iniziativa per definire il giusto prezzo di vendita. Decathlon si impegnerà a venderli senza nessuna commissione. Per vendere al Trocathlon è sufficiente essere possessore di Carta Decathlon, compilare il contratto e la scheda tecnica di valutazione degli articoli. Per chi vuole risparmiare tempo, è attivo anche il pre-deposito on line. Se tutti gli articoli depositati sono stati venduti, il cliente riceverà via email un buono acquisto di valore pari al prezzo di vendita del materiale. Il buono ha validità 2 anni dalla data di emissione ed è spendibile, anche in più soluzioni, in tutti i negozi Decathlon o su decathlon.it.

Ma la piattaforma è in parte anche luogo di aggregazione e community, come suggeriscono i relativi eventi Trocathlon sportivi cui è possibile prendere parte.