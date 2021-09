Decathlon promuove il World Cleanup Day in 96 negozi (con Leroy Merlin)

Per il quarto anno consecutivo Decathlon prende parte al World Cleanup Day, un’iniziativa sociale lanciata dalla Ong Let’s Do It con l’obiettivo di mantenere il mondo pulito attraverso un piano globale di riduzione dei rifiuti. L'insegna guarda in particolare alla sensibilizzazione del proprio target sportivo coinvolgendo nel 2021 con le relative iniziative 96 punti di vendita italiani.

Nei negozi saranno organizzati punti di raccolta dei rifiuti a cui i cittadini potranno aderire volontariamente, seguiti da momenti di sport collettivo in collaborazione con le associazioni territoriali e con il patrocinio dei diversi Comuni aderenti. La stessa insegna Leroy Merlin si unisce agli eventi e alle iniziative di Decathlon nelle principali città italiane, fornendo materiale, come guanti e sacchetti, per i volontari.

“Anche quest’anno, in occasione del World Cleanup Day, le squadre di Decathlon portano avanti azioni di sensibilizzazione coinvolgendo migliaia di italiani in questa grande iniziativa di responsabilità civile", dichiara Elena Di Santo, sport team leader a San Giovanni Teatino (CH) e riferimento per Decathlon Italia sugli eventi di sostenibilità ambientale: ”Fin dalla nascita del World Cleanup Day, Decathlon ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa che si inserisce nel nostro impegno di rendere lo sport accessibile, durevolmente. Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo come parte attiva di un movimento di tutela ambientale che arriva in tutto il mondo, unendo l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta alla bellezza dello sport e dei luoghi in cui viene praticato.”

Per prendere parte alle iniziative di Decathlon Italia i consumatori possono iscriversi tramite la pagina Facebook dello store più vicino.