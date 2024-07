Decathlon Pulse, il retailer a caccia di start up innovative

Focus su modelli di business innovativi nel mondo dello sport, centrali il cliente e la sostenibilità. Per Decathlon Pulse in dote di 300 milioni di euro

Decathlon lancia Decathlon Pulse, una società completamente controllata con cui prosegue il percorso di ricerca di aziende , specie startup, in grado di supportare la propria crescita. Il retailer prevede investimenti per 300 milioni di euro di capitale di rischio nei prossimi 4 anni. Pulse agirà come entità indipendente all’interno del gruppo. Lo stanziamento di fondi avviene a livello centrale: Decathlon Pulse sarà dotata del capitale con cui acquisire la totalità o diventare azionista di maggioranza di marchi e rivenditori di articoli sportivi con modelli di business innovativi, con un focus sulla sostenibilità e sull’esperienza del cliente.

Le aziende target di Decathlon Pulse

In particolare i nuovi modelli di business a cui Decathlon è interessata riguardano l'economia circolare e la nuova generazione di atleti. Obiettivo è anche la costruzione di “relazioni a lungo termine con aziende e persone rivoluzionarie -spiega Franck Vigo, ceo di Decathlon Pulse-, in cui investiamo pur mantenendo la loro completa autonomia per creare un’industria dello sport migliore”. Gli obiettivi sono “costruire e sviluppare idee e concetti ad alto potenziale per creare nuove attività autonome che diversificheranno il core business di Decathlon”, fanno sapere dall’azienda.

Con Decathlon Pulse prosegue il percorso del retailer

“Decathlon Pulse -dice Barbara Martin Coppola, ceo globale di Decathlon e presidente di Decathlon Pulse- è impegnata a trovare nuove leve di crescita e innovazioni rivoluzionarie nel mercato dello sport”. Con Decathlon Pulse, prosegue il percorso che il retailer ha già intrapreso dal 2018, quando ha investito circa 400 milioni di euro in partnership con strartup e piccole aziende. Da citare ad esempio le partecipazioni maggioritarie in pure players come AllTricks e Bergfreunde.