Decò (Multicedi-VéGé) presenta la campagna video per Natale

Per Natale gruppo Multicedi presenta la nuova campagna video della sua insegna Decò

Multicedi (parte del gruppo VéGé) dà il via alla nuova campagna natalizia della sua insegna Decò Italia. Il video, firmato dall’agenzia creativa Mosquito, troverà spazio su Amazon Prime e Netflix, sui canali digital e social dell’insegna, e, in ottica omnicanale, anche sui touchpoint fisici dell’insegna. La campagna di Natale di Decò si intitola “Fare la spesa da noi: un’emozione che si rinnova ogni giorno” e celebra il valore delle esperienze legate al momento della spesa ed al gesto della scelta del prodotto dallo scaffale.

Decò nel Centro-Sud Italia

Decò Italia è stata creata nel 2020 dalla partnership tra Multicedi e Arena. Multicedi è un gruppo della gdo attivo nel Centro-Sud Italia, soprattutto in Campania. A livello Paese detiene una quota di mercato dell’1,1% (tra iper, super, libero servizio e discount), che sale in Campania al 14,5%, considerando tutti i format (dati Niq). Multicedi opera con più di 530 punti di vendita a insegna Decò, oltreché Adhoc cash&carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà e Sebòn. Il gruppo impiega 1.300 dipendenti diretti. Nel gennaio 2016 Multicedi è entrata nel gruppo VèGè. Il gruppo multinsegna e multiformato si appresta a chiudere il 2024 con un fatturato oltre gli 1,6 miliardi di euro.

La campagna di Natale di Multicedi per Decò

Il video ha come protagonista il gesto della scelta quotidiana che ogni consumatore fa davanti agli scaffali di un supermercato Decò, che propone anche le due mdd Decò e Gastronauta. Si avvicendano così diversi consumatori: un neo papà che ha passato la notte insonne, un bambino che sorride, due conoscenti che facendo la spesa si incontrano per caso, un immigrato che ritrova i sapori e le radici della sua terra e altri ancora. Chiude il video il logo Decò e il pay-off “La tua scelta quotidiana”. La campagna di Natale vuole soprattutto ribadire che nella scelta di un supermercato contano anche le emozioni che questo è capace di suscitare, in un rapporto che vada oltre l’aspetto commerciale. Con questo progetto, Multicedi vuole ribadire il suo impegno verso i clienti, rafforzando la brand loyalty, amplificando l’awareness e il proprio posizionamento.