Degusta Box: la formula di spesa online dedicata alle novità food

Si chiama Degusta Box ed è una nuova interessante formula di spesa online per il food, tutta focalizzata sull'appeal derivante dal mix convenienza-curiosità. Parliamo di un servizio in abbonamento che a 9,99 euro al mese consegna a casa fino a 15 prodotti alimentari sempre a sorpresa e a maggioranza nuovi sul mercato, con un prezzo più conveniente rispetto al supermercato.

Uno sfizio per i consumatori amanti delle novità, ma anche un possibile regalo da fare a terzi. Per i brand si tratta invece di un'occasione di awareness e pseudo-sampling per i lanci di prodotto, che grazie all'effetto sorpresa consente di intercettare nuovi target aperti alla sperimentazione (e a Degusta Box semplifica la gestione dell'assortimento).

Focus anche sul post-vendita, tra richiesta di recensioni e condivisione social su Facebook e Instagram con l'hashtag #degustabox, a conferma di una vocazione già "community".