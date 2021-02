Deliveroo, le consegne crescono anche dai supermercati

Non solo ristoranti. Ordinare prodotti alimentari da supermercati è un’abitudine sempre più consolidata tra gli utenti di Deliveroo. Lanciato ad aprile 2020, con l’obiettivo di offrire un servizio agli italiani nel corso del lockdown, il servizio è oggi attivo in 20 città italiane, con circa 250 store disponibili sulla piattaforma. Tra questi, alcuni dei principali brand della grande distribuzione come Carrefour Italia, Conad e Fresco Market.

Quali sono i prodotti alimentari più ordinati su Deliveroo? Considerando solo le città più grandi dove il servizio è attivo, come Milano, Roma e Cagliari, gli articoli più ordinati sono frutta (banane e clementine), datterini, latte, uova e birra nel formato bottiglia da 66 cl. Questi ultimi (uova e birra), in particolare, sono stati i prodotti i cui ordini sono aumentati di più negli ultimi tre mesi: +72% per la birra e +52% per le uova.

Gli ordini sono distribuiti piuttosto equamente nel corso della settimana, con picchi tra sabato e domenica. A dimostrazione di come l’abitudine degli italiani a dedicare parte del weekend alla tradizionale spesa settimanale si rifletta anche anche nell’utilizzo della app per ordinare quei prodotti che spesso mancano in cucina.

"Abbiamo lanciato questo servizio nel corso del lockdown -spiega Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia- per essere ancor più vicini ai nostri consumatori e dar loro la possibilità di utilizzare l'app anche per ordinare prodotti, confezionati o freschi, di cui si dovesse aver bisogno nel corso della giornata. E fin da subito questo servizio è stato apprezzato dai nostri utenti. Siamo partiti da Milano e oggi siamo, insieme ai nostri partner, in 20 città. Una conferma ulteriore del fatto che Deliveroo è sempre più un servizio essenziale a disposizione degli italiani".