Delivery tramite droni: più soluzioni, e primi test nelle zone metropolitane

Walmart lavora a una proposta scalabile di consegna dell’ultimo miglio; Wing (Alphabet) sperimenta i droni in alcuni quartieri nell’area di Dallas

Si affacciano sulla scena internazionale nuove soluzioni di home delivery tramite drone, portate avanti dai grandi nomi del tech, della logistica e del retail (da Walmart a Wing di Google, sino ad Amazon).

Walmart già da un paio d'anni ha attivato il servizio di consegna aerea, lanciando la prima sperimentazione in North Carolina, in partnership con Flytrex, una società di consegna di droni end-to-end completamente automatici. Nel corso del 2021 il retailer ha implementato il servizio, attivando la consegna commerciale di droni entro un raggio di 80 km da Pea Ridge, in Arkansas. Nella fattispecie, Walmart ha sviluppato una collaborazione con DroneUp, fornitore nazionale di consegne di droni on demand: "Alla base dell'investimento di Walmart in DroneUp - segnala l'azienda tramite nota stampa – c’è l'obiettivo di sviluppare una soluzione scalabile di consegna dell'ultimo miglio". E Walmart, all'inizio di quest'anno, ha già fatto sapere che, fra i progetti per il 2022, c'è l'ulteriore incremento di soluzioni per l'home delivery, incluse quelle più innovative e sostenibili, come i droni appunto.

Forse anche in risposta a questo maggior investimento annunciato da Walmart, Wing, società detenuta da Alphabet (Google) e Ups, a fine marzo 2022 ha cominciato a testare il servizio di consegna tramite droni a Dallas-Fort Worth Metroplex: si tratta della prima volta che questo tipo di servizio viene attivato in una grande area metropolitana. Wing fa sapere comunque che le consegne, almeno nella fase iniziale, saranno limitate: l'intenzione dell'azienda sarebbe di effettuare il delivery in pochi quartieri di Frisco e Little Elm: "…ma speriamo di espanderci nel tempo - si legge in un comunicato aziendale -. In questo modo potremo portare i benefici del delivery aereo a un numero sempre maggiore di persone".

Secondo uno studio ad hoc di Accenture, con cui Wing ha recentemente stretto una partnership, i droni potrebbero supportare circa il 2% di tutti gli acquisti effettuati a Dallas-Fort Worth Metroplex.

Meno brillanti, almeno negli ultimi tempi, i risultati del lavoro sui droni portato avanti da Amazon. Secondo quanto riportato da Bloomberg, di recente si sarebbe verificato un incidente con un drone in una struttura di prova di Amazon in Oregon. Non risulta che ci siano stati feriti; ciò detto, l'attivazione di un servizio di consegna delle merci tramite droni Amazon potrebbe avere subìto dei rallentamenti.

Complessivamente, il delivery tramite droni si conferma un’opzione interessante, soprattutto per utilizzi in ambito logistico b2b, area in cui le possibilità di utilizzo sono verosimilmente maggiori.

Le soluzioni di delivery tramite droni nei contesti cittadini sembrerebbero ad oggi ancora poco percorribili, almeno se parliamo di consegne ai clienti finali.