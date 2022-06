Despar: 3 prodotti a marchio premiati al PLMA

Due vini e uno spazzolino da denti hanno ottenuto i “PLMA’s 2022 International Salute to Excellence Awards”. È l’8° anno che la Mdd dell’insegna viene premiata

Durante l’edizione 2022 di PLMA (fiera di riferimento internazionale dedicata alla Mdd, ai suoi produttori e distributori), Despar si è aggiudicato il “PLMA’s 2022 International Salute to Excellence Awards” per 3 delle sue referenze a marchio. Si tratta di due vini, un bianco e un rosso, e di uno spazzolino da denti.

Il vino Conte del Doss Franciacorta Doc Pas Dosè Biologico è stato insignito del premio ‘migliore qualità’ nella categoria ‘vino biologico’ con la seguente motivazione attribuita dalla giuria: “Piacevole all’olfatto, fresco, consistente al palato, buon equilibrio, presenza di note floreali”.È stato invece premiato per il ‘Miglior rapporto qualità-prezzo nella categoria Rossi italiani’ il Pintisanto Primitivo di Manduria Doc 2019 perché “Equilibrato, sentori di frutta matura e cioccolato, buona tannicità nel finale, bel colore”. Le due referenze vincitrici hanno superato il giudizio di 80 bottiglie in gara, proposte in totale da 13 insegne provenienti da 7 Paesi. La giuria era composta da esperti del settore, tra cui master of wine, giornalisti di ambito enologico, sommelier ed esperti del canale retail.

Il terzo premio attribuito a Despar appartiene al mondo del non food: nella categoria ‘cura dentale’ è risultato vincitore XMe Spazzolino con setole al carbone attivo, con la motivazione: “Interessante innovazione e prodotto nuovo per il settore delle private label”.In questo caso la referenza Despar ha sopravanzato circa 450 prodotti di 51 insegne provenienti da 20 Paesi, per un totale di 69 categorie di prodotto, che sono state analizzate dalla giuria sulla base di elementi quali il packaging, il concept, l’estetica, il rapporto qualità-prezzo.

"La vittoria di ben tre prodotti agli ‘International Salute to Excellence Awards’ di PLMA’ -commenta Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia- dimostra come Despar agisca su più livelli, quando si tratta dei propri prodotti a marchio: la continua innovazione, la sostenibilità ambientale, i nuovi trend e la vicinanza al consumatore finale, per il quale vogliamo essere costante punto di riferimento e scelta di valore ogni giorno.” Solo nel 2021 Despar ha lanciato oltre 250 nuovi prodotti Mdd; la quota Md sul totale vendite grocery è attestata al 20,6% (+0,3% vs 2020), superiore all’andamento del mercato.