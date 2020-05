Despar amplia l’offerta dei vini

Cinque vini rossi e cinque bianchi andranno a potenziare l'offerta della cantina Despar andando a consolidare il progetto di filiera dell'insegna nel settore enologico che punta alla valorizzazione delle eccellenze doc e igp dei territori italiani più vocati.

Si tratta di dieci vini prodotti da vitigni autoctoni della Sicilia: dal Nerello Mascalese al Catarratto, il vitigno a bacca bianca più antico e diffuso dell’Isola, dieci proposte pensate per ogni abbinamento e occasione di consumo.

I vini rossi

Il Nerello Mascalese Sicilia doc è caratterizzato da un colore rosso rubino con riflessi violacei, sentori di rosa e violetta selvatica si uniscono a note di frutta rossa. È consigliato in abbinamento a piatti di carne rossa o formaggi stagionati.

Il Frappato Terre Siciliane igp ha colore rosso rubino purpureo, presenta note tipiche di amarena, piccoli frutti di bosco e sentori di rosa canina che si uniscono a profumi di spezie. Ideale in abbinamento a carne nobili alla brace, stufati e primi piatti della tradizione siciliana.

Le proposte di vini rossi proseguono con il Syrah Sicilia doc, da uve biologiche, che donano un colore rosso rubino con riflessi violacei. Si distingue per un profumo di more e fiori di viola. Perfetto come aperitivo in abbinamento a taglieri di salumi e formaggi a media stagionatura, oppure per accompagnare bolliti e carni al forno.

Il Rosso Etna doc dal colore rosso rubino con riflessi violacei e un bouquet di profumi ampi ed eleganti con sentori di frutta rossa e spezie. L’abbinamento gastronomico consigliato prevede: primi piatti della terra, carni rosse, formaggi freschi e di media stagio

natura.

Nero d’Avola Sicilia doc dal colore rosso rubino intenso ha un profumo intensamente fruttato con sentori di frutta rossa (ciliegie e more) fragrante, minerale e speziato. È

perfetto per aperitivi o in abbinamento a formaggi stagionati salumi, carni rosse e bianche. Inoltre è adatto all’invecchiamento.

I vini bianchi

Le proposte di vini bianchi comprendono: il Grillo Sicilia doc dal colore giallo paglierino intenso e cristallino. È ideale per accompagnare primi piatti a base di pesce, risotti e piatti con carni bianche.

Zibibbo Sicilia doc, dal colore giallo paglierino carico con riflessi dorati. Consigliato come aperitivo o per esaltare piatti a base di pesce e crostacei, può essere abbinato anche ai formaggi.

Insolia Sicilia doc ha note fruttate di pesca bianca, floreali di zagara, gelsomino e agrumi. Si abbina a pietanze leggere e delicate, come antipasti e primi piatti a base di pesce o di carni bianche.

Il Catarratto Sicilia doc ha un colore giallo paglierino brillante con riflessi verdolini. L’abbinamento consigliato è con antipasti, crostacei, carni bianche e cucina asiatica.

Infine il Carricante Terre Siciliane igp dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini. Esalta i piatti a base di pesce di una certa grassezza ed è perfetto in abbinamento a tutti i piatti a base di pesce.