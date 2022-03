Despar nel nuovo spot punta su affidabilità e sicurezza quotidiane

Il ruolo di riferimento e sostegno sociale che la gdo si è trovata a rivestire mai come prima durante la pandemia oggi riconferma il proprio valore con le nuove incertezze derivanti da conflitto russo-ucraino, inflazione e instabilità economica. Non stupisce dunque che, in questo contesto, un'insegna come Despar scelga di investire su una comunicazione rassicurante e incentrata sul senso di fiducia.

Nel nuovo spot televisivo ideato da KleinRusso, con la regia di Two Men Band e produzione Filmmaster, il tema centrale è “Conta su di noi”. A incarnarlo primariamente sono gli oltre 3mila prodotti a marchio del distributore, presentati come garanti di qualità e risparmio: binomio che al momento vede molti italiani costretti a rinunciare al primo punto in favore del secondo, nonché a tagliare sugli acquisti.

La pubblicità dà vita per immagini alla proposta Despar, raccontata attraverso situazioni di vissuto quotidiano e famigliare: la preparazione di un piatto, la colazione, la cena informale, le pulizie e così via. Un contesto di regolarità nel quale tutti possono riconoscersi, come da tipica comunicazione della gdo.

Lato pianificazione e soggetti, sono tre i flight programmati: il primo dal 20 marzo al 9 aprile, i due successivi nel periodo giugno-luglio e settembre-ottobre. Lo spot è previsto in due formati da 30 e 15 secondi, sia sulle reti Rai e Mediaset che (novità di quest’anno) su Sky on Demand.