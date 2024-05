Despar Nord Ovest: il fatturato cresce e raggiunge i 184,1 milioni di euro

Giro d’affari in crescita nel 2023 per Despar Nord Ovest, che raggiunge i 184,1 milioni di euro anche grazie alla crescita dei punti vendita

Numeri in crescita per il Gruppo 3A Despar Nord Ovest, a cui fanno capo le società Centro 3A S.p.A., 3A Cooperativa e Punto 3A Srl. La società, che gestisce il marchio Despar in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e provincia di Varese, ha approvato il bilancio consolidato, dal quale è emerso un fatturato al pubblico pari a 184,1 milioni di euro. La performance è migliorata rispetto a quella del 2022, registrando un incremento dell’8,5%.

Ma entriamo nel dettaglio.

2023 in crescita

Lo scorso anno, Despar Nord Ovest ha migliorato la performance rispetto al 2022. L’anno si è chiuso con un fatturato al pubblico pari a 184,1 milioni di euro, registrando un incremento -rispetto all'anno precedente- dell’8,5%. I risultati economici finanziari sono stati conseguiti grazie a un importante piano di investimenti, messo in campo nel corso del 2023. L’obiettivo era ben preciso: consolidare ed espandere la rete vendita. Oltre a cercare di contenere l’impatto dell’inflazione sui listini.

Il programma di investimenti ha permesso di aprire 17 nuovi punti di vendita e di ristrutturare di 7 supermercati nel nord ovest. Le nuove aperture hanno permesso di consolidare la presenza nella città di Torino e a Varese e nella relativa provincia.

Attualmente la rete di vendita di Despar Nord Ovest è costituita un totale di 160 esercizi commerciali per una superficie di vendita complessiva pari a 46.500 mq: di questi 149 sono affiliati, mentre 11 sono diretti.

“Lo scorso anno abbiamo lavorato molto assieme ai nostri soci al potenziamento, allo sviluppo e all’ammodernamento della rete per potere offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze dei clienti e sempre più capillare sul territorio di nostra gestione -spiega Gianluca Bortolozzo, presidente di Centro 3A S.p.A., società commerciale per la gestione delle attività del Gruppo 3A Despar Nordovest-. Prosegue anche il nostro programma legato agli interventi di ammodernamento sostenibile dei nostri supermercati, attraverso scelte tecnologiche sempre più performanti sotto l’aspetto del risparmio energetico e della tutela dell’ambiente; allo stesso tempo, si rafforza ulteriormente il sostegno puntuale agli artigiani del gusto locale, implementando ulteriormente la commercializzazione di prodotti regionali, sviluppando così in modo efficace una filiera corta”.

La forza delle mdd

I ricavi sono cresciuti e lo sviluppo della rete è proseguito nel corso del 2023, anche se la spinta inflazionistica ha contribuito a generare una forte insicurezza nelle famiglie, che hanno contratto i consumi.

In questo contesto alcune strategie si sono dimostrate vincenti: il sostegno allo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle produzioni di filiera corta e di quelle agroalimentari cuore del brand Sapori del territorio. Tale progetto nasce dal desiderio di valorizzare:

le filiere corte;

gli artigiani locali del cibo;

i prodotti tipici del luogo.

Del resto, nel corso del 2023, sono cresciuti tutti i prodotti a marchio Despar, che nelle zone presidiate da Despar Nord Ovest hanno raggiunto una quota di mercato pari al 22,5%. Un risultato positivo, che mette in evidenza come l’insegna riesca a raccogliere un crescente consenso da parte della clientela, che apprezza il buon rapporto tra la qualità e il prezzo, diventano un elemento strategico nella fidelizzazione del cliente.

Sostenere i territori

Il 2023, inoltre, è stato caratterizzato dal proseguimento dell’impegno a sostegno della comunità e dei territori nei quali Despar Nord Ovest opera. Impegno che è sfociato in molti eventi sportivi e sociali, sponsorizzati localmente, ma anche nell’impegno a valorizzare i progetti che promuovono il benessere fisico e mentale.

Per il settimo anno consecutivo, inoltre, è stato attivato il progetto Scuolafacendo, che ha permesso di aiutare le scuole dei territori a ricevere il materiale didattico necessario.

Si è consolidata la partnership con Banco Alimentare, che ha portato al recupero delle eccedenze alimentari all’interno dei vari punti vendita e la collaborazione con To Good To Go, l’app che permette di salvare il cibo invenduto e combattere il food waste.

“Quest’anno festeggiamo la ricorrenza dei 50 anni di attività del nostro Gruppo, dedicati al servizio dei nostri clienti, che è anche il claim che abbiamo definito e che sarà presente in molti eventi e attività che stiamo predisponendo per celebrare in maniera adeguata questo traguardo -ha commentato Maurizio Bolle, presidente di Coop 3 A -. La nostra azienda è da sempre vicina ai nostri imprenditori, con cui ci piace condividere i successi assieme a tutti gli stakeholder, rafforzare le relazioni e guardare al futuro sempre con ottimismo e determinazione.”