Despar Tribù: l’app di Despar Nord si rinnova

L’app Despar Tribu’ di Despar Nord (Aspiag Service) cambia volto per migliorare la user experience

Più funzionale e divertente: così vuole presentarsi ai suoi utenti l’app di Despar Nord (Aspiag Service), dal nome Despar Tribù. Da ottobre prende forma la nuova versione con layout rinnovato, nuove possibilità di risparmio, logiche di gamification e servizi esclusivi per rendere il suo utilizzo più intuitivo e coinvolgente. Lanciata nel 2015, la missione di Despar Tribù è sempre stata creare un canale privilegiato tra i clienti affezionati e il marchio, rivoluzionando il mondo della fidelizzazione nella gdo. Gli obiettivi sono quelli di soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo loro uno strumento che possa essere anche di risparmio sulla spesa attraverso promozioni, raccolte punti, giochi e servizi esclusivi.

I numeri di Despar Tribù

Sono 600mila i clienti che usano l’app Despar Tribù ogni anno. “Il nostro obiettivo -dice Eros Bordin, responsabile digital marketing di Despar Nord- è quello di rafforzare il legame con i nostri clienti, premiando la loro fedeltà in modo unico e dinamico. La nuova versione dell'app rappresenta dunque un modo per raggiungere nuovi utenti e continuare a soddisfare in maniera sempre più puntuale le esigenze dei clienti già fidelizzati, rendendo il loro rapporto con Despar Nord sempre più divertente, personalizzato e vantaggioso”.

Despar Nord

Despar Nord è la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia. Gestisce 250 punti di vendita diretti e 304 affiliati, grazie a oltre 9.200 collaboratori. Assieme alle concessionarie Spar di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria, Aspiag Service fa parte del gruppo Spar Austria.

Con Despar Tribù prenotazioni e altri servizi ad hoc

La nuova versione dell’app presenta un design e un'interfaccia più moderni, con funzionalità riorganizzate per mettere in primo piano i vantaggi in termini di risparmio, con promozioni e offerte dedicate. L’app consente poi di usufruire di servizi come il "prenota & ritira", con cui si possono ordinare prodotti non presenti a scaffale. Attraverso l’app si potrà anche scannerizzare gli articoli in negozio e fungerà anche da sommelier digitale per la scelta di vini e birre.

La gamification

La raccolta dei punti cuore permette di accedere a sconti esclusivi e risparmiare sulla spesa ed è il fulcro del programma di loyalty. Gli utenti potranno partecipare a nuove sfide coinvolgenti e ottenere premi attraverso un sistema a livelli. Per ogni livello superato e completando le sfide proposte, l’app offrirà ricompense sotto forma di punti cuore.