Destination Gusto: nasce l’eCommerce per il food italiano di qualità

Nasce un nuovo eCommerce dedicato ai prodotti enogastronomici d’eccellenza rigorosamente made in Italy provenienti da tutte le regioni

Dalla sinergia e dalla fusione delle competenze tra Intesa Sanpaolo e l’acceleratore milanese Supernova Hub - Gruppo ITLM, attivo nel settore dei trasporti, nasce Destination Gusto, l'eCommerce di prodotti enogastronomici d’eccellenza italiani, provenienti da ogni regione d’Italia e ordinabili sia dall’app sia da questo sito.

Il modello di business si svilupperà su tre direttrici:

verso il consumatore che potrà scoprire i territori, le tradizioni culinarie e i prodotti made in Italy;

verso le imprese (B2B) con servizi incentive, di loyalty e regalistica per le aziende;

verso nuovi clienti corporate (B2E), che potranno includere Destination Gusto tra gli strumenti di welfare aziendale per i loro dipendenti.

La new company Destination Gusto srl vede la partecipazione di Intesa Sanpaolo con il 49% delle quote e di Supernova Hub, come socio di maggioranza, con il 51%.Italmondo, fulcro di ITLM Group, si occuperà della gestione del magazzino e del picking and packing. Sendabox, scale-up di Supernova Hub, delle consegne, mettendo a frutto l’esperienza in spedizioni B2C e B2B. L’obiettivo è arrivare alla consegna same day e next day nelle principali città italiane grazie alla partnership con DeliveryNow.

Le dichiarazioni

“L’obiettivo di Destination Gusto è offrire a piccoli e medi artigiani dell’eccellenza agroalimentare italiana un nuovo canale digitale di promozione e di vendita dei loro prodotti, dando massimo risalto alle caratteristiche che li rendono unici” afferma Claudia Vassena, responsabile direzione sales & marketing digital retail di Intesa Sanpaolo.

“Destination Gusto è per noi un progetto molto importante -aggiunge Federico Pozzi Chiesa, fondatore di Supernova Hub e Ceo di Italmondo Spa- che incontra la nostra vision di creare un marketplace del made in Italy partendo dai prodotti enogastronomici di altissima qualità, che allo stesso tempo risponda alle esigenze degli utenti con una digital user experience attuale e con consegne same day e next day in linea con i più alti standard di mercato”.