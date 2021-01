Different: il primo concept store di Linkem

Linkem sperimenta il suo primo concept store che permette ai consumatori di toccare con mano le soluzioni hi-tech grazie a un'esperienza di acquisto immersiva e coinvolgente. Si chiama Different e debutta a Firenze. Il brand dell'operatore 5G, specializzato nell’erogazione di servizi Internet a banda ultralarga senza fili (Fwa), sceglie il claim Live smart shop different proponendo un'offerta legata a settori come smart-life, elettronica e tecnologia, home security. Con questo format Linkem intende proporre un nuovo modo, inclusivo, per conoscere e comprendere in anticipo come “ciò che ci sembra futuribile sia in realtà a portata di mano”. “L'obiettivo non è solo di business -spiega l’azienda- ma anche culturale e sociale. L’innovazione e le nuove soluzioni tecnologiche verranno infatti proposte, spiegate e provate e si potrà verificare dal vivo come possano cambiare il nostro modo di vivere”.

Questo progetto ha visto la collaborazione di vari partner grazie ai quali è stato possibile dedicare instore corner shop specifici come per Puma security, Iren Mercato, GBC, Neverbuy e Samsung. Il punto di vendita è inoltre dotato di un’area relax dove si potrà gustare il Caffè Borbone.