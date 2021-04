Digital Angels sceglie Sublime per incrementare l’awareness di Todis

Roma 26/04/2021 - Digital Angels ha scelto i formati Sublime per le ultime due campagne di awareness per il suo cliente Todis. La motivazione è stata il voler utilizzare formati alto impatto rich media, quindi non standard, da affiancare alla rodata attività always on di search e social. Oltre che per ragioni puramente dettate dai KPI, il cliente ha voluto cercare di ingaggiare il potenziale consumatore con rispetto per la sua navigazione, cioè senza mai interrompere la sua esperienza sui siti visitati, e con bassa frequenza, lavorando sulla creatività e l’interattività per attirarne l’attenzione.

Ci racconta com’è andata Martina De Matteis, Account Manager sul cliente Todis.

“Per la campagna Volantino Natale 2020, abbiamo lasciato che fosse Sublime ad occuparsi della gestione e dell’ottimizzazione dell’erogazione, oltre che della realizzazione del formato interattivo desktop. Questo per poter sfruttare tutta l’esperienza da loro accumulata nella gestione di questo tipo di campagne e le potenzialità della geolocation lato adserver Sublime. Il risultato ottenuto è stato in linea con le aspettative brandformance del cliente: 94% di viewability, 63 secondi di inview time e CTR all’1.1%.

All'inizio del Q1 abbiamo poi implementato una campagna video in Programmatic, con l'obiettivo di fare awareness su un progetto che avrebbe coinvolto il testimonial Lino Banfi durante il 2021. Tramite la piattaforma DSP Adform, in partnership con Sublime, abbiamo garantito la copertura su un pubblico qualificato, intercettando gli utenti durante la loro esperienza di navigazione con il formato Video Self-Service.

Tra le prime agenzie a testare il prodotto, abbiamo da un lato messo a disposizione il know how di agenzia in ambito Programmatic, facendo noi stessi da trading desk e gestendo la campagna in autonomia. Dall'altro lato abbiamo messo a frutto la tecnologia di Sublime, utilizzando un solo asset video per raggiungere gli utenti con due formati impattanti, uno desktop e uno mobile, assicurando tempi e costi di implementazione efficienti al nostro cliente. Il risultato è stato un VTR del 73% (+48% rispetto al video standard) e una durata media di sessione di +69% rispetto sempre al video standard”.

Lorenzo Bini, Publisher Sales Manager di Sublime per l’Italia, si è detto particolarmente contento della scelta dell’agenzia, che oltre alle performance ha anche premiato il lavoro fatto nel tempo sui publisher local news, che sono una risorsa fondamentale per le campagne di prossimità.

Digital Angels è orgogliosa di collaborare con Todis per supportare il progetto con strategie integrate e formati altamente impattanti che permettono al brand di raggiungere ottimi risultati e intercettare audience in target.

“Siamo orgogliosi di poter continuare a collaborare con Digital Angels, ci affidiamo alla loro expertise e a quella dei loro partner che, anche in questo caso, hanno raggiunto, con successo, l'obiettivo di realizzare una campagna che è perfettamente in linea con il nostro modo di operare improntato sulla prossimità per raggiungere e soddisfare al meglio il nostro cliente finale” – ha dichiarato Sara Pifferi, Direttore Marketing Todis.