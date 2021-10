Divella e la nuova sfida: Sostenibilità ambientale e impresa green

“Quello della sostenibilità ambientale è un tema che oggi ha allargato il suo raggio d’azione a tutti gli ambienti lavorativi. La nuova sfida sarà quella di rendere l’azienda green nell’ottica di diventare un’impresa ecosostenibile, che abbia nei propri piani di sviluppo sempre più attenzione agli obiettivi di responsabilità sociale”.

È la nuova sfida secondo Fabio Divella, responsabile Pasta F. Divella S.p.A., che l’omonimo Pastificio di famiglia, giunto oggi alla quarta generazione, si appresta ad affrontare.

UN PROGETTO CAPILLARE CHE RIGUARDA TUTTI I SETTORI

In ambito produttivo sono state adottate azioni volte alla creazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile: realizzare prodotti che rispondano a criteri di sostenibilità ambientale, avviare un commercio equo e solidale, utilizzare codici etici e di comportamento da condividere con clienti e fornitori lungo tutta la supply chain, implementare corsi di formazione specifica per i dipendenti sui temi di responsabilità sociale e ambiente, eseguire attività di welfare per i lavoratori e monitoraggio del clima aziendale, adottare sistemi di gestione ambientale, della qualità, di sicurezza e salute sui posti di lavoro, coinvolgere il territorio nei piani di sviluppo aziendale.

“Tra i comportamenti socialmente responsabili adottati c’è senza dubbio quello della riduzione degli sprechi e del riciclo dei rifiuti -sottolinea Divella – applicando la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera. Nel nostro piano strategico abbiamo incluso programmi di efficienza energetica mirati al miglioramento dei processi industriali, alla diminuzione dei costi di manutenzione, alla riduzione e allo spreco dei consumi elettrici, idrici e di gas. Ci adattiamo alle richieste dei consumatori per soddisfare i loro bisogni: il nuovo packaging degli Ottimini “i ripieni” e il nuovo packaging della pasta Divella sono totalmente riciclabili. Le scelte sostenibili -conclude Fabio Divella- sono spesso guidate dai sentimenti ma, soprattutto, dai propri valori e da uno sguardo sempre attento nei confronti del futuro che ci attende.

