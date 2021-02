Dodecà (Multicedi) si fortifica nel napoletano

Si consolida la presenza dell'insegna Dodecà in provincia di Napoli con un'apertura a Torre del Greco, in via Litoranea 158. “Questo store -spiega Angelo Merola, responsabile marketing Multicedi- s’inserisce in un periodo d’intenso lavoro d’espansione per l’azienda e, in particolare, di potenziamento di quest’insegna: portare il format every day low price in questo territorio significa dar linfa a un progetto ambizioso, che supera l’idea di una convenienza in formula spot e punta a offrire un prezzo base sempre basso e competitivo. Questo tipo di formula -prosegue Merola- permette di dare quotidianamente più valore alla spesa del cliente, da un lato evitandogli stress e caccia al prezzo più basso, dall’altro restituendogli un valore importante, del quale si parla poco: la libertà di scegliere, senza interferenze, cosa e quanto acquistare ogni giorno”.

Il punto di vendita

Il locale dà ampia visibilità ai freschi, con una proposta che si articola nei reparti di pescheria, e un assortimento potenziato da un'offerta di preparati da richiedere in reparto per cucinare le proprie ricette di mare in poco tempo; gastronomia con piatti caldi e freddi; panetteria con pane caldo sfornato tutti i giorni e un'offerta che comprende anche pizze e prodotti di rosticceria. Completano l'area l'ortofrutta, dove si dedica attenzione alle esigenze bio, e la macelleria. Instore è presente una cantina. In assortimento sono presenti oltre 1.000 referenze a marchio Decò.

L'edificio è dotato di un parcheggio molto ampio e di quattro casse in barriera. Lo store, che impiega 16 addetti, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 (con prolungamento alle 21 nei mesi estivi) e la domenica dalle 8.30 alle 14. Tra i servizi, è prevista la consegna a domicilio della spesa, oltre a uno sconto settimanale del 10% per tutti i clienti over 65 nella giornata del mercoledì.