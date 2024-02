Dolcezza, innovazione e sostenibilità

Apicoltura Piana festeggia centoventun'anni di attività: un consumo attento e sostenibile, che coiniuga le migliori materie prime all’attenzione degli equilibri del nostro Pianeta

Apicoltura Piana, oggi punto di riferimento del mondo apistico, è appena entrata nel suo cento ventunesimo anno di attività tra tradizione e innovazione nel mondo del miele. L’azienda del bolognese, conosciuta e apprezzata a livello internazionale, dal 1903 oltre ad allevare e vendere api regine, lavora e confeziona i prodotti dell’alveare, valorizzandone qualità, tracciabilità e sostenibilità.

Da sempre attenta alla tutela dell’ambiente, Piana, ha creato la linea di mieli Squeeze in formato R-Pet 50%. Nata dalla selezione dei migliori mieli, unita alla praticità di un formato con il tappo dosatore che diventa ancora più ecofriendly grazie all’utilizzo di plastica riciclata. Qualità, praticità e sostenibilità rendono la linea Squeeze confacente alle esigenze di un consumatore guidato da una crescente consapevolezza ecologica e da un maggiore interesse anche nei confronti del pack.

L’altra grande novità di casa Piana è la nuova linea Dolce Regina, nata da una dedizione costante e responsabile nella produzione e nell’arte dell’apicoltura.

La linea offre un miele di qualità, dal sapore pregiato e comprende gusti tradizionali come Millefiori, Acacia, e l’attesa novità del Millefiori Biologico, rigorosamente in vaso in vetro per esaltare le caratteristiche di colore del miele e per un riciclo completo del pack.

Il Miele Millefiori offre note delicate e un sapore che può variare leggermente in base alla zona geografica e alle varietà e biodiversità delle colture. È ottenuto da una vasta gamma di specie floreali, e le sue caratteristiche principali sono il colore dorato brillante, la consistenza setosa e l'aroma floreale. Del gusto Millefiori Apicoltura Piana propone anche la versione biologica, risultato dell’impegno nella conservazione dell'ambiente, attraverso pratiche apistiche eco-compatibili, a tutela della salute delle api e della biodiversità.

Noto per la sua trasparenza, per le nuances dorate e per la sua consistenza liquida, il Miele di Acacia è il prodotto delle fioriture dell'albero di acacia, caratterizzato da fiori bianchi e profumati. Le sue caratteristiche organolettiche rendono questo miele particolarmente adatto come dolcificante in cucina, sia per dolci che per bevande calde e fredde (compresa la mixology).

Oltre al tema della sostenibilità, Apicoltura Piana tiene particolarmente al benessere degli insetti impollinatori, per questo motivo ha investito in Melixa System, un’innovativa tecnologia per il monitoraggio in tempo reale e da remoto dello stato dell’apiario, che garantisce il controllo della popolosità e analizza la salute delle colonie.

“Siamo orgogliosi della nostra storia e vogliamo continuare a crescere investendo sia in nuovi prodotti sia in innovazione. Abbiamo in serbo tante iniziative che ci permetteranno di rispondere alle esigenze di un consumo sempre più attento e sostenibile, coniugando le migliori materie prime all’attenzione degli equilibri del nostro Pianeta, alla base dei quali le api svolgono un ruolo di primaria importanza”, ha dichiarato Massimo Mengoli, Amministratore Delegato Apicoltura Piana.

