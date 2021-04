Dopo un anno difficile, è ora di guardare avanti

I consumatori, bambini e adulti, hanno trovato nella creatività una risposta per affrontare le lunghe giornate in casa. “Nonostante una flessione fisiologica degli articoli più strettamente legati al consumo scolastico e di ufficio - conferma Orietta Casazza, marketing director di Fila -, abbiamo visto crescere in modo significativo la domanda di tutti gli articoli per dipingere e modellare. Creatività che l’azienda ha voluto sostenere in modo incisivo anche con diverse campagne social partite a febbraio 2020 e proseguite tutto l’anno, come le ultime dedicate al Natale, con video, spunti, idee e call to action che hanno unito le famiglie di tutto il mondo in uno spazio virtuale dedicato proprio alla creatività”.

A differenza del back to school che impatta in modo trasversale su tutte le linee di prodotto, il Natale è un momento importante in modo particolare per alcune linee, soprattutto quelle dedicate ai più piccoli. “Come Didò, la pasta per giocare naturale - precisa Casazza di Fila -, le confezioni regalo di Giotto, Giotto be-bè e tutti i set per gli appassionati delle belle arti come le valigette in legno firmate Lyra o Maimeri”. E Alberto Mazza conferma: “Alcune delle nostre referenze, come le scatole di metallo dei pennarelli o delle matite, i set da scrivania degli evidenziatori e i pennarelli Point 88, vanno bene sotto le feste”. Non si tratta di vere e proprie confezioni natalizie, ma nel tempo hanno guadagnato il favore del pubblico che le ricerca soprattutto come piccolo regalo, con una spesa tra i 15 e i 30 euro. Molte previsioni e analisi economiche sono concordi nell’indicare per il 2021 un rimbalzo della produzione e dei consumi. Eppure il mercato uscente sarà diverso e cambiato in profondità. C’è stata infatti una forte accelerazione della presa di coscienza dell’intera filiera (produttori, distribuzione e consumatori) sulla rilevanza dei temi ambientali e dell’economia green. Niente di strano, quindi, nel vedere un’offerta sempre più aperta alla sostenibilità. “La nostra azienda ha intrapreso negli anni un cammino che oggi assume sempre più forza, contribuendo alla stesura del green project Fila - racconta Orietta Casazza-. Contiene l’impegno del Gruppo verso uno sviluppo sostenibile, tassello imprescindibile del nostro futuro, di cui è possibile conoscere i dettagli online”.