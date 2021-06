Doppia apertura (Borello e Metà) per Pam Franchising

Cresce sul territorio italiano la rete di Pam Franchising con due strutture realizzate a Torino e a Roma. Il primo store ha aperto ad insegna Borello e si trova a Giaveno, comune di circa 16.000 abitanti della città metropolitana di Torino in Val Sangone, situato in via Teresa Marchini 3. Questa struttura è stata realizzata in collaborazione con Borello, storica azienda partner di Pam Franchising. Il negozio, che si sviluppa su una superficie di

vendita di circa 800 mq, vede impiegati 20 nuovi addetti e sarà aperto 7 giorni su 7 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.

Il negozio romano, invece, apre ad insegna Metà in via dei Tadolini 16, su

una superficie di vendita di 125 mq, aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle

20 e la domenica dalle 9 alle 13. Il negozio conta 6 dipendenti ed è realizzato in partnership con l’imprenditore Mauro De Leonardi, storico affiliato Pam Franchising e gestore di altri due punti di vendita a conduzione familiare.

L’offerta, come da tradizione dell'insegna, si concentra su qualità e convenienza con un focus sui freschi e freschissimi: gastronomia pronta con una proposta di primi, secondi e contorni preparati giornalmente e disponibili anche con servizio di prenotazione; ortofrutta con valorizzazione dei prodotti del territorio. Tra i servizi sono disponibili la spesa a domicilio e i sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay.