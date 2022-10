Doppia apertura per Capello Point a Padova e La Spezia

L'insegna si rafforza con le due aperture realizzate a Padova e La Spezia, in spazi moderni, con un layout fruibile e di facile lettura

Due punti di vendita, appena aperti, consolidano la rete di Capello Point, brand italiano con 20 anni di attività, che prosegue il suo piano d’espansione in più aree geografiche del Paese. La prima è stata realizzata a Padova, in via Roma 52, in una delle vie nevralgiche dello shopping padovano, su una superficie di 40 mq, in un edificio dallo stile Liberty. Il punto di vendita propone espositori a muro in ferro e legno, dal design moderno, sui quali spiccano insegne illuminate che guidano gli ospiti ad una facile lettura delle categorie esposte.

La seconda apertura è stata realizzata a La Spezia, all'interno del centro commerciale Le Terrazze, in via Fontevivo 17. Lo store è caratterizzato da tre lightbox

esterne, posizionate strategicamente all’esterno del punto di vendita per comunicare ai passanti, i prodotti e le novità che possono trovare all’interno del negozio. Lo store prevede due ingressi che faciliteranno il flusso, mentre lo spazio interno di 50 mq permette una dislocazione più spaziosa dell’intera offerta di gamma. Anche in questo store il design degli arredi è semplice. Instore un’isola freestanding è dedicata agli styling tools di Salon Studio Professional con una postazione adibita alla dimostrazione e alla prova gratuita del prodotto.