Due priorità per le private label di Crai

Il gruppo conferma il focus sulla sostenibilità e punta sull’origine italiana dei prodotti

Da una parte, la proiezione verso il futuro con l’attenzione alla sostenibilità nell’ottica di scelte responsabili per il futuro nostro e del Pianeta; dall’altra, il radicamento al territorio con il focus sulla produzione made in Italy, che è sinonimo di sicurezza per i consumatori ed espressione di uno stile di vita ammirato in tutto il mondo. Sono i due filoni che caratterizzano le scelte di Crai per le sue private label nell’anno in corso.

Evoluzione in corso

Dopo il 2020 ha registrato un picco positivo per la marca privata dell’insegna, complice anche gli scenari dovuti all’emergenza pandemica, e il 2021 è stato un periodo di consolidamento. Mentre la prospettiva per l’anno in corso è di ricominciare a crescere.

Sul fronte ambientale Crai è già da tempo impegnata ad adottare una serie di comportamenti virtuosi tra cui il ricorso a packaging più sostenibile per i prodotto a marchio. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, la catena della grande distribuzione ha messo il proprio know-how al servizio del dialogo tra fornitori e produttori finalizzato a un’offerta sostenibile a 360 gradi. Per i prossimi mesi sono attesi i risultati di questi sforzi con un crescente utilizzo di imballaggi ecologici e a un significativo ampliamento della linea Eco, dedicata alla cura della casa e della persona, che si distinguerà anche per la sostenibilità del prodotto.

Dal packaging al top di gamma

Inoltre la linea mainstream sarà oggetto di un restyling grafico che proporrà in una veste nuova le informazioni relative al packaging. Un intervento significativo a beneficio dei consumatori che potranno con maggior chiarezza individuare tutte le informazioni previste dalla normativa. Mentre, per quel che concerne Piaceri Italiani, la linea che raduna eccellenze alimentari accuratamente selezionate tra quelle del nostro Paese per tramandare il gusto di una volta, è stata oggetto di sviluppo assortimentale e di un recente restyling grafico. I piani per quest’anno prevedono una presenza maggiore sugli scaffali e un sostegno molto forte in ambito comunicazione.

“Con le linee di sviluppo della nostra strategia vogliamo rafforzare quanto realizzato negli ultimi anni perché crediamo che la strada intrapresa sia quella corretta -afferma Pietro Poltronieri, responsabile prodotti a marchio di Crai-. Chi sceglie il marchio Crai deve potersi riconoscere in una scelta di valore che significa attenzione alla sostenibilità e al territorio: questo è l’impegno su cui ci concentreremo nel 2022”.