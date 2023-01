È arrivato Panasonic MULTISHAPE, il nuovo sistema modulare per la beauty routine maschile.

Flessibilità e rispetto per l’ambiente: MULTISHAPE risponde a ogni esigenza di styling di barba, capelli e peli del corpo con un unico sistema a testine intercambiabili che elimina la necessità di acquistare dispositivi separati, ciascuno con la propria batteria e il proprio caricatore. I componenti si sostituiscono individualmente senza buttare via l’intero prodotto, salvaguardando i minerali rari e gli altri materiali impiegati nella produzione della batteria.

Grazie alle testine intercambiabili, infatti, puoi decidere il tuo look ed essere sempre impeccabile, mostrando la migliore immagine di te agli appuntamenti di lavoro, nei week-end con la famiglia o ad una cena romantica. Resistenza e lunga durata sono i punti di forza del sistema MULTISHAPE, che integra le più innovative tecnologie di Panasonic ed è realizzato secondo i più rigorosi parametri qualitativi. Le lame, forgiate secondo la tecnologia giapponese, sono in acciaio inossidabile con affilatura a livello nanometrico. Il sistema comprende cinque diverse testine accessorie.

Basta accessori elettronici che si accumulano nei mobili del bagno! È arrivato il nuovo Panasonic MULTISHAPE, il primo sistema modulare per la cura della persona che si trasforma in rasoio elettrico, regolabarba, tagliacapelli, tagliapeli del naso e spazzolino elettrico semplicemente cambiando la testina accessoria . Un unico corpo centrale, dotato di batteria ricaricabile interna, che semplifica la beauty routine quotidiana all’insegna della flessibilità, aiutandoti a essere sempre pronto per ogni occasione. Non è tutto. MULTISHAPE è anche un sistema ecologico, progettato per ridurre al minimo il consumo di carbonio senza compromessi sul piano della praticità e del risultato estetico.

MULTISHAPE ha un design compatto, ideale per seguirti anche in viaggio all’interno dell’apposita custodia, per avere un look sempre curato in ogni occasione: uscite con gli amici, week-end con la famiglia, fughe romantiche, cerimonie e trasferte di lavoro.

Tecnologia innovativa, alta qualità e ingegneria giapponese per aiutarti a essere la versione migliore di te stesso: ecco perché Panasonic è il marchio giapponese numero uno nei prodotti elettronici per la cura della persona. E il nuovo sistema MULTISHAPE, d’ora in poi, sarà l’irrinunciabile compagno della tua routine di bellezza quotidiana.

