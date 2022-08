È ufficiale il passaggio di Selfridges a Central e Signa

Circa 5 miliardi di euro. In mancanza di cifre ufficiali, è il valore più accreditato tra gli addetti ai lavori della transazione che ha visto passare il controllo di Selfridges nelle mani di Central Group (che, tra gli altri, ha in portafoglio l’italiana Rinascente) e Signa. Il gruppo tailandese e quello austriaco acquisiscono il 50% a testa del retailer britannico, completando così un'operazione tra le più importanti degli ultimi anni.

Big del retail

Dall’operazione nasce uno dei principali gruppi di lusso al mondo con una presenza in 8 Paesi e i 18 negozi della realtà acquisita, raggruppati sotto quattro marchi (Selfridges in Gran Bretagna, Brown Thomas e Arnotts in Irlanda, infine De Bijenkorg in Olanda), che si aggiungono ai 22 già in portafoglio a Central e Signa, più altri due che apriranno a breve, a Dusseldorf e Vienna. L’accordo prevede anche l’integrazione della piattaforma e-commerce di Selfridges, che ha 30 milioni di visitatori mensili e organizza spedizioni in 130 Paesi.

Il management

A guidare il nuovo gruppo sarà Stefano Della Valle (ceo di Central Group Europe), mentre Anne Pitcher, attuale ad dell’azienda acquisita, rimarrà in carica fino al termine dell’integrazione.

Il fatturato congiunto di Signa e Central ammontava a 5 miliardi di sterline nel pre-pandemia ed è atteso in crescita, tra l’acquisizione e nuove aperture, a quota 7 miliardi entro il 2024.

L’evoluzione

Fondata nel 1908 dal magnate della distribuzione Harry Gordon Selfridge, Selfridges conta attualmente 10mila dipendenti in tutto il mondo ed è controllata dalla famiglia Weston, proprietaria della catena dal 2003. Le voci di una possibile vendita si susseguivano da tempo e hanno avuto un’accelerata proprio alla luce della pandemia che ha reso più importante il ruolo dimensionale per affrontare i marosi del mercato.

Central Group è controllata dalla famiglia Chirathivat e opera nel segmento retail in Tailandia, Vietnam ed Europa: oltre alla già citata Rinascente, ha in portafoglio i retail Robinson e Supersports, nonché la catena alberghiera Centara. Oltre a Selfridges, Central Group è proprietaria con Signa dei department store KaDeWe e Globus. Signa è invece un network composto da cinque piattaforme commerciali indipendenti, con specializzazioni nell’abbigliamento di lusso, nel lifestyle, nel food e nel fashion sportivo. Fondato a Innsbruck nel 2020, è il più grande operatore immobiliare dell’Austria tra partecipazioni dirette e finanziarie.