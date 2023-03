Eat Happy: uno spazio nello store Eurospar di Tortolì

Si consolida la presenza nell'Isola di Eat Happy con un corner all'interno del punto di vendita Eurospar di Tortolì (Nu) dove lavoreranno tre sushi-chef

La Sardegna si conferma per Eat Happy, attiva nel settore del food e specializzata nella produzione di sushi, una regione importante per lo sviluppo. Si consolida infatti la presenza nell'Isola con un corner all'interno del punto di vendita Eurospar di Tortolì (Nu), in via Sulcis 55/a, dove lavoreranno tre Sushi-Chef.

La proposta comprende specialità tipiche della cucina asiatica tra cui i Nigiri, piatto tradizionale che si compone unicamente di riso e pesce; gli Hosomaki, una delle forme di sushi più diffuse in occidente, che consiste in riso arrotolato nell’apposita alga,

con ripieno di pesce, verdure o uova, il cui nome deriva dalla parola giapponese “arrotolare”; ma anche le Pokè Bowls e gli Uramaki ai crudi, come sashimi e tartare.

Il piano di sviluppo

Entro il 2024, Eat Happy prevede di aprire in Sardegna fino a cinque nuove aperture.

entro il 2024.“L’inaugurazione del nuovo corner in Sardegna segna l’espansione in una regione che sarà sempre più strategica per il nostro business. Continueremo infatti a investire in questo territorio, sia in termini di aperture e nuove assunzioni, sia in termini di collaborazioni con fornitori locali, che contribuiranno a rendere il nostro sushi sempre più Made in Italy -commenta Andrea Calistri, Ceo e managing director Italia, Francia e Olanda di Eat Happy Group-. Da anni il mercato del sushi registra in tutto il Paese una forte crescita. Da quando il nostro gruppo è arrivato in Italia, circa quattro anni fa, siamo infatti cresciuti rapidamente arrivando a essere fra le realtà leader del settore e occupiamo oggi più di 350 persone in tutto il Paese”.

La sostenibilità

Il rispetto per l'ambiente è tra i driver della catena che lavora per implementare nuove soluzioni a favore della sostenibilità ambientale e della riduzione dell’utilizzo di plastica. E proprio sul tema della sostenibilità, è di recente acquisizione il certificato FSC, da parte del fornitore di packaging per Pokè e Donburi.

Si tratta di imballaggi realizzati in polpa di cellulosa, un materiale compostabile, mentre le confezioni del sushi Eat Happy sono realizzate in R-PET, un polimero 100% riciclato.