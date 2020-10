EcomarketBio introduce in assortimento la carne

L'eCommerce di Ecomarket, specializzato in prodotti biologici, amplia la sua offerta introducendo la carne, potenziando il catalogo degli alimenti freschi, in seguito al successo riscosso dalla vendita di frutta e verdura bio introdotta circa un mese fa. EcomarketBio, che si avvale di oltre 120 produttori della filiera biologica made in Italy, interamente controllata e certificata, distribuisce più di 1.300 referenze tra alimenti, bevande, prodotti ecologici per la casa, prodotti cosmetici e alimenti per cani e gatti.

Oggi amplia la sua offerta con diversi tagli bovini di razza Limousine dell’azienda Bordona Farm, convertita al biologico da 20 anni, e una proposta che comprende fiorentina, hamburger, filetto, ossobuco, spezzatino, costata, tartare, roastbeef, brasato, arrosto e scaloppine.

Come comprare su EcomarketBio

I consumatori possono effettuare l'ordine da tutte le località del territorio nazionale raggiungibili entro le 48 ore di trasporto da Milano: l’azienda utilizza la tecnologia TempGuard™ con imballo 100% riciclabile che garantisce la freschezza per il trasporto entro le 24/48 ore, compreso di ghiaccio secco. Le spedizioni sono in programma ogni mercoledì: gli ordini devono essere effettuati entro le ore 23,59 del lunedì precedente.