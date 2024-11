eCommerce, nuovi sistemi automatizzati da Angelini Technologies

L’Ai e la visione 3D per depallettizzare, prelevare, smistare e confezionare, anche ecologicamente, con tecnologia italiana

AI e 3D vision sono al centro dei nuovi sistemi per smistamento ed eCommerce produttivo e sostenibile secondo Angelini Technologies. Papick, ItPick e Depax sono le tre soluzioni di robotica dedicate al settore della logistica e delle spedizioni che Angelini Technologies – Fameccanica – azienda di Angelini Industries ha presentato alla Parcel+Post Expo di Amsterdam di ottobre.

Si tratta di innovazioni che includono sistemi modulari per la logistica e l'eCommerce, tra i quali spiccano intelligenza artificiale e visione 3D, adattandosi a diverse esigenze operative e layout aziendali. “con il nostro know how consolidato possiamo dare al settore della logistica e dell’e-commerce un contributo importante – spiega Alessandro Bulfon, CEO di Angelini Technologies – Fameccanica – anche in termini di efficienza e sostenibilità dei processi industriali applicati alla logistica”.

Le soluzioni automatizzate di Angelini Technologies

In particolare, Papick è un sistema di smistamento automatizzato che gestisce pacchi fino a 5 kg, con una velocità di 1.800 unità all’ora e un'efficienza del 98%. Depax è un depallettizzatore robotico, una macchina in grado di trasferire oggetti o confezioni di dimensioni diverse da un pallet. Può movimentare fino a 600 pacchi all'ora di dimensioni variabili, garantendo precisione anche con pallet misti. Una terza soluzione, ItPick, consente il prelievo di prodotti singoli, adattandosi a diverse configurazioni e raggiungendo fino a 1.600 cicli all'ora con un'accuratezza del 95%. Le nuove intelligenze robotiche si integrano con End Of Line, l'impianto modulare che gestisce il confezionamento secondario variando layout e configurazioni. Questo sistema permette di processare fino a 90 a prodotti in ingresso e di riempire fino a 30 scatole al minuto.

La sostenibilità è un altro driver delle attività di progettazione di Angelini Technologies – Fameccanica. Di recente, l’azienda ha sviluppato e brevettato Greenpackt, la prima macchina per la produzione automatizzata di confezioni eco-sostenibili. Greenpackt consente di ridurre di circa il 50% le emissioni di CO2 rispetto alla produzione di omologhe confezioni in plastica. Va nella stessa direzione anche il sistema robotico sviluppato dall’azienda per le capsule monodose di detersivo che, grazie a un accurato sistema di dosaggio del detersivo con Ai, consente di ridurre al minimo gli scarti produttivi mantenendo un’elevata velocità di produzione.