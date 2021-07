Cambiare piattaforma eCommerce per supportare la crescita, il caso Essere Natura

A marzo di quest’anno Essere Natura ha avviato la propria attività aprendo un negozio online e nel giro di un mese ha più che raddoppiato il fatturato. “Esser Natura -spiega Manfredi Rondina, creatore dell’eCommerce di prodotti biologici assieme al fratello Timoteo- è nato come evoluzione di un precedente eCommerce, dove vendevamo prodotti nostri, principalmente formaggi freschi e stagionati vegani creati artigianalmente a marchio Fermaggio. Come suggerisce il nome, si tratta di formaggi ottenuti dalla fermentazione della frutta secca. Dallo scorso mese di marzo abbiamo però sentito l’esigenza di offrire ai nostri clienti un più ricco paniere di prodotti per un’alimentazione vegetale e più sana possibile”.

Così, i fratelli Rondina hanno accresciuto l’offerta con prodotti di aziende in linea con la filosofia di un’alimentazione consapevole, una gamma di prodotti biologici, vegan e gluten-free, come dolci, farine, pasta di produzione artigianale e biologica. Con un’offerta più ampia e differenziata era necessario avere un eCommerce particolarmente efficiente. Invece, precisa Manfredi Rondina, “per il cliente che visitava il nostro sito era spesso difficile creare un account, recuperare una password, concludere l’ordine e anche effettuare il pagamento o richiedere la fatturazione. I continui disservizi segnalateci, oltre che le vendite, stavano mettendo a dura prova anche l’immagine e la serietà del sito e dell’azienda stessa”. Da qui l’esigenza di passare a un portale più prestante, che fornisse un’esperienza d’acquisto migliore al cliente.

La scelta della piattaforma di Vidra

Dopo aver valutato alcune proposte, è stato deciso di creare un nuovo negozio online affidandosi a Vidra, perché si è mostrata una valida soluzione alla necessità di migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente. “Rispetto alla piattaforma utilizzata precedentemente, Vidra è un po’ meno personalizzabile ma molto più funzionale e prestante -afferma Manfredi Rondina-. Ci ha permesso di avere un’interfaccia che ci rappresentasse e che ispirasse maggiore professionalità”.

La piattaforma di eCommerce di Vidra, che è stata implementata nel giro di un paio di settimane, ha consentito a Esser Natura di migliorare l’esperienza utente all’interno del negozio online semplificando il processo di acquisto e offrendo metodi di pagamento sicuri. Inoltre, ha permesso di avere una precisa profilazione del cliente. Il riscontro commerciale è stato immediato è si è tradotto in un aumento di parecchie migliaia di euro del fatturato mensile, che è raddoppiato.

“L’aspetto che più abbiamo apprezzato di Vidra -aggiunge Manfredi Rondina- è l’assistenza immediata da parte del team, sempre disponibile nel momento del bisogno, e la possibilità di interfacciarsi con persone reali e non con un chatbot. Non avendo in azienda nessuna persona dedicata alla gestione della piattaforma, quando si è trattato di completare il sito con i dettagli dei prodotti abbiamo avuto bisogno di alcune informazioni, per esempio come inserire un codice o apportare alcune migliorie al sito quali l’inserimento del logo. Abbiamo subito avuto una risposta alle nostre richieste”.

Visa a supporto della trasformazione digitale delle Pmi italiane L’iniziativa Wysm (WherYouShopMatters) lanciata da Visa in Italia, in collaborazione con alcuni partner (tra cui Vidra, Nexi, Axepta, Axerve, Shopify), ha fornito alle piccole imprese risorse, strumenti e competenze per portare il loro business online e avere accesso ai pagamenti digitali. Sulla piattaforma –accessibile dal portale Visa Italia– esercenti locali e piccole e medie imprese possono trovare soluzioni rapide, innovative e semplici per portare online la propria attività, accettare pagamenti elettronici e fare crescere il proprio business attraverso strumenti e servizi digitali.

L’eCommerce di Vidra prevede l’impiego della piattaforma Visa per le transazioni. “Crediamo -sottolinea Roble Dorronsoro, head of Merchant Sales and Solutions di Visa in Sud Europa- che la semplicità della user experience offerta dai pagamenti digitali, l’aumento della diffusione dei pagamenti tramite mobile e altri connected device, così come la possibilità di velocizzare le operazioni di check-out online, contribuiscano a rafforzare il legame di fiducia con l’esercente. Una maggior fidelizzazione, come dimostra Essere Natura, che rende più competitive le attività di business”.

Secondo Manfredi Rondina, Vidra offre la possibilità di arrivare a un maggior numero di clienti e questo è un aspetto particolarmente più importante per chi vende prodotti di nicchia (che spesso hanno poco mercato a livello locale). Collegando poi il negozio online alla pagina Instagram ha potuto sfruttare i social per aumentare la visibilità dell’eShop. Come attività di marketing, i fratelli Rondina puntano molto sulle sponsorizzazioni su Instagram. “Creare una campagna è alla portata anche dei meno tecnologici –sostiene Manfredi Rondina-. Bisogna però sapere cosa si vuole comunicare e far capire ai potenziali clienti perché dovrebbero comprare proprio quel prodotto. In un prossimo futuro vorremmo sviluppare la parte B2B del sito, offrendo così anche alle aziende la possibilità di fare acquisti online”.