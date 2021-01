Edeka di Brema: freschi e prodotti locali valorizzano il percorso food

In un contesto commerciale ad alta densità di traffico, come nel caso del Center Weserpark di Brema, centro con più di 200 negozi, numerosi ristoranti e una vasta offerta di servizi, Edeka apre un ipermercato sviluppato su un'area di 6.421 mq, realizzato da Interstore Schweitzer e la collaborazione della ditta italiana Imoon, partner esclusivo per la Germania in termini di lighting design, con l'obiettivo di esaltare l'amore per il cibo. Le ambientazioni sono fortemente distintive e la cura espositiva rende gli spazi accoglienti facilitando l'esperienza di acquisto del consumatore.

1 di 6

Le caratteristiche del punto di vendita

Il concept promuove lo sviluppo di marchi personalizzati per i vari reparti evidenziati da elementi decorativi di visual merchandising. Il format, che ha una forte specializzazione nei freschi e una visibile propensione ai regionalismi, garantisce un percorso enogastronomico completo con un'ampiezza assortimentale in grado di assecondare i più svariati gusti dei clienti. I banchi freschi serviti di macelleria con la proposta dei macellai con stile, pescheria, panetteria e pasticceria, salumeria, gastronomia sono sviluppati lungo il perimetro mentre in area centrale, di fronte a ogni reparto, sono state allestite isole refrigerate per il libero servizio. Instore sono presenti anche banchi dedicati a una proposta di frullati e bevande espresse a base di frutta. Ai prodotti italiani serviti da Amor è dedicato uno spazio ad hoc ben evidenziato da apposita comunicazione. All'interno del punto di vendita è stato allestito un pop-up gastronomico dove ogni giorno vengono cucinati prodotti freschi e regionali.

1 di 5

Il corso originale del fiume Weser è raffigurato in modo suggestivo all’interno del punto di vendita, sottolineando il legame con il territorio reso concreto dalla presenza in assortimento dei prodotti di oltre 50 fornitori nel raggio di 30 km. Un reparto dedicato esalta i vini di produzione locale, integrato dalla Bremer Ratskeller, una nota enoteca locale in franchising.

La struttura è stata realizzata in un'ottica di sostenibilità e protezione dell’ambiente con elettricità verde al 100%, illuminazione a led e refrigerante naturale.