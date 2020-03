Eletto Prodotto dell’Anno 2020: premiazione digitale il 23 marzo

Eletto Prodotto dell’Anno, il premio attribuito a prodotti e servizi innovativi basato esclusivamente sul voto di 12mila consumatori italiani, in un momento di grande emergenza, lunedì 23 marzo 2020, vuole dare un segnale positivo e celebrare i 15 anni dell’edizione italiana con una giornata di premiazione completamente digitale di sostegno alle aziende e ai consumatori. Infatti, per la prima volta, il riconoscimento di cui Gdoweek e Mark Up sono media partner, coinvolgerà anche il grande pubblico con meccanismi di gamification e premi.

Prodotto dell’Anno Day celebrerà i prodotti e servizi innovativi eletti insieme a Germano Lanzoni, noto al grande pubblico come attore del collettivo Il Milanese Imbruttito, vero fenomeno social. La giornata con il presentatore inizierà alle ore 9 e si concluderà alle ore 16.30, poi alle 17 ci sarà la diretta streaming con intervista ad alcune delle aziende elette. Tutte le aziende e i consumatori possono seguire la giornata collegandosi al sito prodottodellanno.it e i consumatori potranno nell'arco di questo periodo votare il post che più piace e concorrere così all’estrazione per ricevere a casa propria la famosa borsa contenente un’ampia selezione dei prodotti e servizi eletti: cibi, bevande, prodotti per la cura della persona e per la casa, oltre a diversi gadget. In palio 15 borse per festeggiare il 15esimo anniversario di Eletto Prodotto dell’Anno.

“In un momento di grande emergenza ci sembra importante dare un segnale positivo e celebrare con orgoglio i 15 anni del Premio con un evento per la prima volta completamente digitale che coinvolge anche il grande pubblico con diversi significativi giveaway in palio nella giornata del 23 marzo 2020”, dichiara Simonetta Flores, fondatrice e Ceo di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia e aggiunge che: “Eletto Prodotto dell’Anno pensiamo rappresenti un deep trend per i consumatori, che si affidano sempre più al Logo rosso e bianco nelle proprie scelte di acquisto. Un successo orientato all’innovazione”.

Prodotto dell’Anno Day sarà un’opportunità di visibilità per le aziende e di dialogo con i consumatori sui social media. Una piattaforma web che include il social wall all’insegna dell’hashtag #ELETTOPRODOTTO2020, consentirà uno sguardo sul mondo delle aziende e dei consumatori in tempo reale tramite i post. Nel corso della giornata saranno svelati, grazie anche al contributo dei vari team delle aziende, i prodotti e i servizi premiati. Anche la rete worldwide di Eletto Prodotto dell’Anno parteciperà alla giornata digitale sostenendo l’iniziativa. Eletto Prodotto dell’Anno sarà inoltre presente dalle ore 14 con un led wall in Corso Garibaldi a Milano che trasmetterà il social wall in diretta.