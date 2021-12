Elettrodomestici Beko: freddo e lavaggio alleati dell’igiene e dell’ambiente

L’azienda Arçelik A.S ha messo la sostenibilità al centro del modello di business già da diversi anni, perseguendo e raggiungendo in alcuni casi in anticipo gli obiettivi 2030 delle Nazioni Unite.

“Respecting the World, Respected Worldwide” è il motto condiviso dalla casa madre che porta avanti il suo impegno ogni giorno lavorando per un futuro sostenibile attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e la gestione ottimale delle risorse. La cultura del rispetto delle risorse e del non-spreco è declinata pertanto in tutti i dipartimenti aziendali e si concretizza nei prodotti che entrano nelle case dei consumatori. Bassissimo consumo d’acqua e di energia, prestazioni tecnologiche che aiutano a conservare il cibo in frigorifero molto più a lungo per evitare gli sprechi, soluzioni che riducono l’utilizzo di detersivi perché dosati in modo automatico dalle macchine stesse, utilizzo di percentuali elevate di plastiche riciclate all’interno dei componenti dei prodotti, utilizzo di scarti tessili e organici nella componentistica, massima attenzione al fine vita con prodotto e packaging riciclabile fino al 85%.

Nella categoria del freddo, ad esempio, il nuovo frigorifero combinato da libera installazione della gamma HygieneShield™ a marchio Beko unisce design moderno e le migliori tecnologie per la conservazione domestica.

1 di 3

La presenza dello speciale cassetto HygieneShield™ (nella gallery sopra) permette di disinfettare a fondo i cibi confezionati e di eliminare più del 99,9% di virus e batteri grazie a una speciale lampada a luce UV.

Al di sotto del cassetto HygieneShield™ è presente il cassetto verdure con tecnologia HarvestFresh™ che, imitando il ciclo solare, mantiene invariate e a lungo le vitamine A e C (nella gallery sotto).

1 di 3

La tecnologia HarvestFresh™, dopo rigorosi test scientifici condotti da laboratori indipendenti e ricerche accademiche, ha ricevuto la certificazione INTERTEK.

1 di 2

Passando al lavaggio e, in particolare, alla categoria delle lavatrici, l’igiene è il beneficio più ricercato insieme all’elevata performance di lavaggio e al mantenimento della qualità dei tessuti. Tutte queste esigenze sono pienamente soddisfatte dalla gamma di lavatrici Beko SteamCure™ con sistema AutoDose: grazie al programma Hygiene+, con vapore SteamCure™, è in grado di eliminare il 99,99% di allergeni e il 97,8% di batteri (efficacia che è stata anche certificata da severi test di laboratorio, tra cui Allergy UK) e nel contempo regola la giusta dose di detersivo per un lavaggio efficace e senza sprechi.