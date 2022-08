Elettrodomestici ed elettronica sono i più acquistati online

Secondo la ricerca il 75% dei consumatori ha comprato elettrodomestici ed elettronica tramite canali di eCommerce almeno una volta

Il comportamento dei consumatori in relazione a elettrodomestici ed elettronica acquistata tramite eCommerce è ben preciso. La ricerca Digital Commerce Experience, realizzata da Vtex in collaborazione con Bva Doxa, offre nuovi spunti per comprendere quali siano le categorie merceologiche più in auge online.

Elettrodomestici ed elettronica sul podio

I beni durevoli sono la categoria merceologica maggiormente acquistata online. Il 75% del campione, infatti, afferma di aver comprato almeno una volta un elettrodomestico o un prodotto di elettronica tramite eCommerce. Nello specifico, i consumatori prediligono i marketplace per questo tipo di acquisti, spinti anche dalla comparazione dei prezzi. Se la categoria fashion, pur sfruttando l’eCommerce, ha ancora necessità della finestra fisica per una questione anche solo tattile, per i beni durevoli non è così. Per comprare un elettrodomestico o un prodotto di elettronica si ha una minore necessità di vederlo di persona, se non per valutarne le misure (che pure sono presenti nelle schede online). Gli eCommerce che commercializzano questa categoria di prodotti sono molti e si sfidano per la gara al prezzo, permettendo al consumatore di fare una ricerca giorno per giorno e valutare il rivenditore più conveniente.

Indicativamente, quando l’acquisto si conclude online, la tendenza è quella di muoversi nell’ambito di un numero ristretto di siti conosciuti alla ricerca del prezzo migliore.

In generale, viene effettuata almeno una visita in store prima dell’acquisto online; in questa fase un modo per agganciare il cliente evitandone la dispersione sui vari marketplace, potrebbe essere l’esistenza di un sito del negozio, magari con la presenza di totem che permettono l’acquisto diretto in eCommerce mentre si è nello store fisico.