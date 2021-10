EmmePiù propone la spesa online su Everli

In otto punti di vendita, dislocati a Roma e zone limitrofe, a insegna EmmePiù è attivo il servizio di spesa online su piattaforma Everli con consegna a domicilio in giornata. La catena del Gruppo Maiorana ha infatti siglato una collaborazione con Everli, il marketplace della spesa online, e propone un assortimento completo che comprende anche i prodotti mdd come Noi&Voi, La Spesa-carni di qualità, Colli Romani, Gusto italiano, Vini Rayon.

Al momento il servizio è disponibile nei punti di vendita di Roma, Fiumicino, Ciampino e Guidonia. L’ordine viene affidato a uno shopper che si reca al punto di vendita per fare la spesa richiesta dal cliente. Sarà lo stesso shopper a consegnare la spesa a casa o all’indirizzo desiderato ad un orario già concordato con il cliente.

“La spesa online con consegna a domicilio, cresciuta durante l’emergenza COVID, è diventata per tanti italiani un’abitudine che si sta consolidando, sia per necessità che per comodità -afferma Domenico Salvoni, marketing manager del Gruppo Maiorana-. L’accordo con Everli ci consente di offrire alla nostra clientela un innovativo servizio per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori garantendo loro ampia scelta e qualità”.