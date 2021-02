Enercom Luce e Gas evolve il concept store

Fidelizzare il cliente migliorando la sua esperienza instore. Su questo obiettivo si basa la scelta da parte di Enercom Luce e Gas di rinnovare il format proponendo un punto di vendita che coinvolga in maniera più ampia il consumatore. Il primo test di questo nuovo concept store è stato realizzato a Biella, in via Italia 70. Giovanni Rossi, responsabile marketing & phygital development di Enercom Luce e Gas, sottolinea l'idea alla base di questo format: “Abbiamo ripensato completamente la retail experience dei nostri negozi precedenti, creando un luogo nuovo dove il cliente sia stimolato a entrare non solo per necessità e in cui sia letteralmente immerso nella filosofia del brand. La digitalizzazione affianca la nostra presenza fisica attraverso i negozi e permette al cliente di poter contare su di noi sempre: al telefono, via web, in negozio per l’appunto. Questo è essere Phygital e questo è dove vogliamo arrivare”.

In questo spazio, accanto alla tradizionale consulenza per la fornitura di luce e gas, è stata realizzata un'area dedicata ai prodotti smart per l’illuminazione, alle soluzioni per la mobilità elettrica sostenibile, ai servizi e ai prodotti legati all’efficienza energetica domestica. Per rendere l'ambiente più accogliente e di impatto, è stato realizzato uno spazio ampio, reso ancor più luminoso dalla scelta del colore giallo. Per gli arredi Enercom ha optato per forme arrotondate. Sono, inoltre, presenti corner dedicati alla relazione one-to-one.

In ottica di sostenibilità, l'azienda ha potenziato la sua offerta ampliandone l'assortimento. A riguardo Alessandro La Rocca, energy business assistant del negozio di Biella, evidenzia: “La gamma dei dispositivi green che abbiamo in portfolio si è ampliata strategicamente negli ultimi anni e, alle lampadine Led & Smart che garantiscono un risparmio energetico fino all’80%, abbiamo affiancato le e-bike a pedalata assistita e i monopattini elettrici. Senza dimenticare poi le Wallbox, il punto di ricarica veloce per le auto elettriche, e il servizio di manutenzione ordinaria della caldaia, rateizzato in bolletta in piccole quote mensili”.