erbert raddoppia la presenza a Milano

La valorizzazione del cibo sano e naturale è alla base della filosofia dell'insegna erbert che, dopo il debutto poco più di un anno fa con il primo concept store in via Moscati, replica l'esperienza con un secondo punto di vendita a Milano, in via Mazzini 22.

Il negozio ha una superficie di 150 mq, a pochi passi da Piazza Missori e poco distante da Piazza Duomo. il locale è arredato in stile industrial con superfici in legno chiaro e colori vivaci che richiamano la natura, in linea con il design che già contraddistingue il brand. All’interno dello store è stato predisposto un grande tavolo sociale pensato per chi desidera consumare il proprio pasto all'interno della struttura. Lo store è caratterizzato dalle opere artistiche della pittrice Elisabetta Mastro, che ha realizzato per il brand un’opera unica.

In questo punto di vendita, l'insegna insiste sul ready to eat con una proposta di prodotti pronti freschi e freschissimi, ideali per il take away: dalla colazione alla cena.

In termini di sostenibilità, i pack dei prodotti preparati e realizzati da erbert sono costituiti al 100% da materiali compostabili, persino le etichette, e certificati secondo la norma Uni EN 13432:2002 o di carta certificata Fsc, interamente biodegradabili e dunque adatti alla raccolta differenziata dell’umido.

Per sottolineare l'aspetto del cibo sano, erbert utilizza su ogni alimento i due bollini nutrizionali, quello nutrizionale mangia bene per evidenziare i nutrizionali che

compongono il piatto, dall’altro il bollino calorie, pensato per aiutare il cliente a comporsi un’alimentazione sana ed equilibrata, secondo i propri stili di vita.

“Siamo orgogliosi di poter scrivere un nuovo capitolo nella storia di erbert, e con questa nuova apertura, dopo così poco tempo dalla precedente in via Moscati, rinnoviamo la nostra mission e duplichiamo il nostro impegno a offrire piatti sani e gustosi, che rispettino la salute delle persone e l’ambiente che ci circonda. Per questa ragione continueremo con

maggiore forza e rinnovato entusiasmo la nostra attività di selezione delle materie prime, ricerca delle migliori tecniche di cottura e lavorazione dei cibi per mantenere alti i plus di erbert” spiega Enrico Capoferri, Ad di erbert.

L'insegna proseguirà lo sviluppo con un terzo store nel capoluogo lombardo.