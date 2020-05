Eridania, gli italiani si riscoprono “Cuochi a Casa” durante il lockdown

Le settimane di lockdown hanno permesso di dedicarsi con passione alla cucina e gli italiani si sono riscoperti sempre più “Cuochi a Casa”. La categoria in cui Nielsen inserisce prodotti quali uova, farina, burro e zucchero, è infatti cresciuta a valore del +50% post Covid-19 rispetto allo stesso periodo del 2019 e addirittura del +73% nella settimana che ha preceduto la Pasqua.

La sola categoria dello zucchero, dopo alcuni anni con consumi in contrazione, è tornata a crescere a doppia cifra: +45% negli ultimi due mesi e +26% da inizio anno (dati Nielsen Distribuzione Moderna). Un trend che riporta di diritto la centralità del ruolo dello zucchero in cucina.

Eridania, marchio storico leader della dolcificazione in Italia dal 1899, ha confermato il suo ruolo di riferimento anche in questo periodo: nelle 8 settimane dell’emergenza, la distribuzione di zucchero è aumentata del 50% con oltre 30 milioni di kg di zucchero venduti in tutta Italia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se pensiamo che le famiglie in Italia sono complessivamente 25 milioni (Fonte ISTAT), il dato conferma l’enorme sforzo fatto per soddisfare tutte le richieste di consumatori e retailer.

Per sostenere la fortissima richiesta negli ultimi due mesi, Eridania Italia ha potuto contare sulla flessibilità produttiva e logistica dell’impianto di Russi (Ravenna), il più grande impianto di confezionamento in Europa per lo zucchero. Con le opportune procedure di sicurezza e sanificazione, il polo ravennate ha mantenuto la propria operatività 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, incrementando la propria produttività per rispondere alle richieste del mercato.