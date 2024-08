Esselunga affianca Redbull al GP di Monza

Esselunga e Oracle Red Bull Racing hanno rinnovato la partnership in occasione del Gran Premio di Formula 1 in programma a Monza tra il 30 agosto (prime prove) e 1° settembre (la gara vera e propria).

Il team austriaco è da anni leader del circus con Max Verstappen. Il campione del mondo e il collega Sergio Perez saranno coinvolti in una serie di iniziative legate alla sponsorship. Non mancheranno, poi, le iniziative che vedranno protagonisti i clienti Red Bull ed Esselunga. Per loro sarà infatti possibile “scaldare i motori” sui simulatori Oracle Red Bull Racing, fino al 25 agosto, presso il punto vendita Esselunga di Fino Mornasco (Viale Risorgimento) e dal 27 agosto al 1° settembre nel negozio di Monza di Viale Libertà. Dal 26 agosto al 1° settembre invece, nello store Esselunga di Macherio in via Volta, sarà possibile ammirare da vicino una monoposto Oracle Red Bull Racing.

Le attivazioni in-store saranno accompagnate da un concorso a premi, valido dal fino al 16 settembre e riservato ai possessori di carta Fidaty, che metterà in palio una fantastica esperienza di guida al Circuito Red Bull Ring a Spielberg in Austria ed esclusivi premi firmati Oracle Red Bull Racing.