Esselunga celebra 25 anni di Fìdaty con la capsule Rossana Orlandi

Festeggiare 25 anni di storia Fìdaty attraverso la celebrazione del design Made in Italy in collaborazione con la nota gallerista Rossana Orlandi, tra le personalità internazionali più influenti nel settore. Questa la nuova iniziativa di Esselunga, che ha presentato in anteprima alla stampa 25 lavori di design prodotti esclusivamente da aziende italiane, che andranno a impreziosire il catalogo.

"Il design è stato un grande protagonista delle pagine del nostro catalogo Fìdaty fin dalle origini, per questo abbiamo voluto festeggiare i suoi 25 anni con un ambassador d’eccezione, Rossana Orlandi", sottolinea Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga.

I CREATORI

A firmare gli oggetti sono nomi iconici del design, artisti emergenti e artigiani dalla creatività più classica: Alessi con Andrea Branzi, Artemide per Vico Magistretti, Bosa con Patricia Urquiola, Campeggi insieme a Denis Santachiara, Danese con Enzo Mari, Davide Groppi, FontanaArte con Giò Ponti, l’artigianato femminile siciliano di La Gioiosa, i progettisti di Life Tools, il quartetto artigiano 3.0 Mandalaki formato da Enrico De Lotto, George Kolliopoulos, Giovanni Senin e Davide Giovannardi, l’alto artigianato di Nicola Fasano disegnato da Paola Navone, Kartell per Anna Castelli Ferrieri, Internoitaliano per Giulio Iacchetti, Magis assieme a Eero Aarno, Manu Crotti, Oluce con Joe Colombo, Opinion Ciatti per Bruno Rainaldi,

la creatività dell’artigianalità campana di Mario Scairato e Alessandro Stabile per Paestum Experience, Sambonet insieme a Giò Ponti, Scai collection l’artigiano che crea per Martinelli Venezia, Seletti per Studio Job, l’artigianato iconico di Walter Usai, i vetri di Venier firmati da Fabiano Amadi, Zanotta con lo storico trio Gatti-Paolini-Teodoro.

LA STORIA DEL CATALOGO ESSELUNGA

Il catalogo Fìdaty di Esselunga, come racconta l'azienda, "ha segnato la storia dei programmi fedeltà dalla sua prima edizione nel 1995, tanto che i suoi caratteristici punti a forma di fragola sono diventati identificativi non solo del marchio Esselunga, ma dello stesso concetto di loyalty marketing".

In origine si presentava come un semplice volantino, oggi è pubblicato due volte l’anno, in autunno e in primavera, raggiunge oltre 5,5 milioni di clienti fidelizzati e ha una tiratura di 1,5 milioni di copie. In 25 anni sono stati distribuiti oltre 150 milioni di premi.

Il catalogo Fìdaty ha fatto fin dalle origini del design d’autore un punto di forza, rendendolo accessibile, oltre a dare spazio e notorietà su larga scala anche a designer italiani meno conosciuti.

La Capsule Rossana Orlandi sarà ufficialmente presentata al pubblico in un evento con data da definirsi dal 28 settembre al 4 ottobre prossimi, in occasione di Milano Re-Design City, la manifestazione dedicata al design organizzata dal Comune di Milano.