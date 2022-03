Esselunga con gli studenti di Parma per un progetto solidale

Esselunga attiva sul territorio come presidio non solo di servizio ma anche solidarietà, a conferma del crescente ruolo della gdo su questo fronte. Il retailer, in particolare, sostiene con la propria rete di Parma l'iniziativa solidale "Insieme con te" messa in campo dagli studenti di Food Farm 4.0.

Quest'ultimo è un “laboratorio-azienda” che vede coinvolti sei istituti scolastici parmensi, con capofila il Polo Agroindustriale Galilei-Bocchialini e le aziende di settore del territorio. Laboratorio Territorio Food Farm 4.0 è capace di autosostenersi economicamente attraverso la vendita dei prodotti a marchio “Bontà di Parma”, realizzati dagli stessi studenti.

La campagna messa in campo in questo caso va dal 1° aprile al 30 giugno e prevede, nello specifico, di poter acquistare le confetture extra di kiwi e di albicocca e la composta di Mela – Melograno a marchio “Bontà di Parma” e tre tipologie di Sughi vegetali al costo di 3,5 euro a vasetto (a donare le materie prime Mutti). Di questi, 2 euro saranno donati al nuovo Centro Oncologico, mentre la parte rimanente sosterrà la copertura dei costi del Food Farm. Inoltre, chi acquisterà i prodotti potrà scegliere di non tenerli per sé, ma di donarli all’Emporio Solidale, contribuendo alla raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà. I vasetti sono identificati dal bollino dell'iniziativa “Insieme con te”.

Come sottolineato da Daniele Del Gobbo, talent acquisition and employer branding manager di Esselunga: “Con questo progetto Food Farm assume un’ulteriore valenza sociale e siamo orgogliosi di poterne far parte. Esselunga è molto legata alla città di Parma, dove siamo presenti con i nostri negozi e un importante stabilimento di produzione. Attraverso Food Farm abbiamo voluto rafforzare il legame con il territorio contribuendo alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro di molti giovani. Grazie a questa nuova iniziativa di solidarietà per il Centro Oncologico di Parma, Esselunga conferma la propria vocazione a sostegno della comunità”.

Il sostegno al Centro Oncologico, in particolare, sarà rivolto agli ambulatori per la sperimentazione clinica, dedicati agli studi di “Fase 1”, che devono avere specifiche dotazioni strutturali per garantire la massima sicurezza e precisione nella conduzione di sperimentazioni nazionali ed internazionali di nuovi farmaci.