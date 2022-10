Esselunga lancia un podcast dedicato al cibo del domani

L'azienda, in piena evoluzione sui canali digitali, punta ancora una volta sul mondo dell’audio on demand con “Una volta era il cioccolato”

Esselunga continua a implementare il proprio lato digitale sia sul fronte più tecnico e dei servizi, sia per quanto riguarda comunicazione e identità di marca. Ne abbiamo parlato con l'interessante iniziativa "borsa del cavolo" su Instagram e anche con l'head of digital marketing Massimo Bellato in un'intervista in uscita sul prossimo numero di Mark Up.

L'idea di Esselunga, in questo senso, è quella di presidiare tutti i principali canali e format online con contenuti diversificati e mirati, senza eccezione naturalmente per il mondo dell'audio on demand, già scelto anche da altri player della gdo.

Da qui il lancio del podcast “Una volta era il cioccolato”, realizzato in collaborazione con Chora Media. Un viaggio immaginario in quattro puntate dedicato all'alimentazione e ai cibi del futuro (2030, 2035, 2040 e 2050) ma anche che un tempo sono stati avanguardia, come appunto il cioccolato e le arance. Ad accompagnare gli episodi tanti esperti a vario titolo (cuochi, scienziati, storici...) coordinati dalla voce narrante dello chef e food influencer Lorenzo Biagiarelli. In onda da giovedì 20 ottobre su tutte le piattaforme gratuite (come Spotify, Apple Podcast, Spreaker), il podcast non si rivolge evidentemente a una platea solo giovane, come nel caso della "borsa del cavolo", ma intesse un dialogo anche con le generazioni più adulte in ottica non promozionale ma di interesse a sfondo didattico.