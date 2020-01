Esselunga: risultati positivi per le iniziative natalizie a Milano

L'albero di Natale tecnologico allestito da Esselunga in piazza Duomo a Milano (sopra una foto dall'interno) è stato visitato da oltre 554.000 persone, con una media, nell’arco del mese in cui è rimasto acceso, di più di 18.000 visite al giorno. Presso i Super Box allestiti dal retailer, invece,sono state raccolte 3.466 donazioni: 1.905 destinate a Telethon e 1.561 a Caritas Ambrosiana. Grazie a queste ultime Esselunga ha potuto donare complessivamente 34.660 euro.

Questi i numeri positivi delle iniziative festive e solidali di Esselunga #perMilano, come da hashtag usato dalla catena stessa per la comunicazione social. Sul canale Facebook, infatti, l'azienda ha anche pubblicato un video che mixa eventi tenutisi in piazza Duomo e dichiarazioni d'amore alla città.

Come spiega l'azienda in un comunicato, molto seguite sono state anche le accensioni serali da parte dei “Super 18”: Vidas, Mudec (Museo delle Culture), l’Accademia della Scala, l’Istituto Nazionale Tumori, Aistmar con la Banca del Latte, la Caritas Ambrosiana, Save the Children, Amsa Milano, l’Ospedale Buzzi con i rappresentanti del progetto Timmi, il Banco Alimentare, l’Uildm (Unione italiana lotta distrofia muscolare), Bookcity, la fondazione Buzzi, Telethon, il Comune di Milano, una cliente e due dipendenti di Esselunga.

Lo spegnimento dellìalbero, il pomeriggio dell’Epifania, è stato accompagnato dalla Fanfara dei Carabinieri che si è esibita in alcuni brani natalizi. Il cantiere per lo smontaggio si concluderà entro il 15 gennaio. Gli abeti che hanno fatto da contorno all’installazione, in accordo con il Comune di Milano, troveranno nuovo spazio a cura di Esselunga entro la primavera in un’area verde lungo viale Forlanini.