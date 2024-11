Conad lancia la gamma mdd Essentiae Lab, 30 referenze specializzate per viso, corpo e capelli

Sono oltre 30 le referenze che compongono la linea premium Essentiae Lab di Conad, mdd per la cura della persona e in particolare per la cura di viso, corpo e capelli e per l’igiene orale con formulazioni per l’80% di origine naturale. Tra gli ingredienti usati: niacinamide, acido glicolico e acido ialuronico che si fondono con estratti botanici come il fiore di cera, aloe vera e peonia.

"Con Essentiae Lab Conad abbiamo voluto ampliare la nostra offerta di prodotti a marchio con una linea premium per la cura della persona dalle performance professionali, e che rientra nel segmento del cosiddetto lusso accessibile, in linea con la strategia di sviluppo della mdd di Conad -commenta Alessandra Corsi, direttrice marketing e dell’offerta e mdd Conad-. Negli ultimi anni, la cura della persona ha acquisito un ruolo sempre più significativo nella vita di ciascuno di noi, intrecciandosi profondamente con i temi di identità e autostima, non è più solo una questione estetica, ma un'esigenza legata al benessere individuale."

Il piano di comunicazione

Per il lancio della linea è stato attivato un piano di comunicazione con attività omnichannel offline e online, con il coinvolgimento di alcuni influencer specializzati nell’ambito del beauty. Inoltre, Conad ha attivato una collaborazione con la cosmetologa e professionista del benessere della pelle Marella Campo per sviluppare la guida di riferimento, Elisir di bellezza Essentiae Lab, che approfondisce in dieci punti le principali caratteristiche delle formulazioni utilizzate nei prodotti del marchio