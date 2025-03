Ethos Profumerie interviene contro la violenza di genere

#Esg. Nuove attività per Ethos Profumerie a sostegno delle donne. L'azienda entra infatti nel network di Fondazione Libellula contro la violenza

Il network di Fondazione Libellula, impresa sociale nata con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza di genere e ogni forma di discriminazione, accoglie Ethos Profumerie. L'azienda in questo modo ribadisce il suo impegno nella valorizzazione della bellezza in tutte le sue forme, sottolineando l'importanza dei valori etici e sociali che guidano le scelte quotidiane.

Le dichiarazioni

“I dati della Survey Teen di Fondazione Libellula mi hanno profondamente colpito e no, non è normale che sia normale -afferma Mara Zanotto, direttore generale di Ethos Profumerie-. Per questo motivo abbiamo deciso di diventare partner e intendiamo lavorare insieme a Fondazione Libellula per creare iniziative dedicate alla formazione e alla sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, ma non solo, contribuendo alla diffusione di una cultura basata sulla parità e sul rispetto”.

"La collaborazione con realtà che condividono il nostro stesso impegno e i nostri valori è fondamentale per continuare a sensibilizzare i giovani e ispirare un cambiamento positivo" commenta Debora Moretti, founder e presidente di Fondazione Libellula.