Etruria Retail: negli store Carrefour la prima campagna buoni sconto

La convenienza oggi è una leva strategica per tanti retailer che intendono assecondare le esigenze dei consumatori. Etruria Retail lancia la sua prima campagna di buoni sconto nei supermercati ad insegna Carrefour nei formati Superstore Market ed Express. Questa iniziativa si inquadra in un contesto di attività che l'azienda sta portando avanti per contribuire a sostenere il potere d’acquisto dei clienti in un momento economico delicato.

Le dichiarazioni

“È solo la prima di una serie di iniziative che vogliamo mettere in atto contro il carovita -afferma Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail-. Stiamo studiando, in quest’ottica, una serie di ulteriori progetti che partiranno in questo semestre. Etruria Retail è da sempre contraria a ogni aumento di prezzo ingiustificato e non vuole essere veicolo d’inflazione. Siamo vicini ai nostri fornitori locali e partner, ma riteniamo di dover difendere il potere di acquisto dei clienti cercando di bilanciare l’inflazione che il mercato vorrà concedere, investendo fortemente sui prodotti a marchio, rafforzandone la presenza all’interno dei nostri negozi e puntando su una offerta di prodotti più convenienti, a copertura di tutte le esigenze, compresi i prodotti freschissimi".

La campagna di Etruria Retail

La campagna Più acquisti, più buoni si svolge in due fasi: la prima dal 10 al 16 gennaio, e la seconda dal 24 al 30 gennaio, in cui i clienti riceveranno per ogni spesa un buono da 5 euro, nei negozi express, e da 10 euro, nei negozi market e superstore.

I buoni da 5 euro potranno essere utilizzati, su una spesa di almeno 25 euro, nei negozi Express, nella settimana dal 17 al 23 gennaio. I buoni sconto da 10 euro potranno essere usati, negli stessi giorni, su una spesa di almeno 50 euro nei negozi Market e Superstore. La seconda fase della campagna si svolgerà, secondo gli stessi criteri, dal 31 gennaio al 6 febbraio.