Bruno SpA, socio di Gruppo Euronics, prosegue l’espansione in Triveneto con l’apertura di un nuovo punto di vendita a San Martino Buon Albergo, a pochi chilometri da Verona, portando così a cinque i negozi in Triveneto e confermando la volontà d’investimento in questi territori.

Il nuovo store, ubicato in via Fenil Novo 25, sviluppa una superficie di oltre 2.500 mq su due livelli, in una posizione contrassegnata da forte visibilità, elevata attrattiva commerciale, e un'intensa viabilità.

L'immobile spicca per le grandi vetrate che creano un collegamento immediato tra l’interno e l’esterno del punto di vendita, valorizzato da un parcheggio di 100 posti auto. Il negozio è tutto illuminato con luci led, che riducono l’impatto energetico.

Uno spazio dedicato alla Smart Home

Passando all’interno del negozio, va segnalata, fra le novità, un’area di oltre 40 mq dedicata alla casa intelligente (Smart Home), dove i clienti possono testare le comodità di una vita domestica a portata di click, gestibile anche da remoto.

Con questa nuova apertura Bruno conferma anche la centralità del servizio al cliente nel proprio modello commerciale. "Il customer care e la gestione dei rapporti in sicurezza con i clienti sono la vera sfida di questo difficile anno segnato dal Covid19 –commenta Claudia Andronico, amministratore delegato dell’azienda–. Per questo motivo, oltre ad aver posto al centro la massima sicurezza a tutela dei clienti e di tutto il personale, abbiamo deciso di proporre anche in questo punto di vendita, come in tutta la nostra rete di 30 negozi, alcuni processi di acquisto innovativi e tecnologicamente all’avanguardia che ci permetteranno di essere vicini a chi ci sceglie, sempre".

Oltre al sito eCommerce con l’opzione Prenota e Ritira, il servizio Bruno Con te permette al cliente di acquistare direttamente da casa o da qualsiasi altro luogo, usufruendo della consulenza del personale all’interno del punto di vendita: l'acquirente potrà vedere il prodotto desiderato esattamente come se fosse all’interno del negozio, e decidere se riceverlo al proprio domicilio o ritirarlo nel punto di vendita. Anche il servizio logistico è stato predisposto per offrire alla clientela consegne in piena sicurezza.

Il nuovo di negozio di Verona, che occupa 30 nuovi addetti, conferma la volontà d’investimento di Bruno in Veneto e di sostegno dell’occupazione.

"Con la città sta nascendo un rapporto di grande collaborazione e di reciproca sinergia – aggiunge Diego Crisafulli, amministratore delegato allo sviluppo di Bruno SpA – che abbiamo voluto rinsaldare attraverso l’accordo con la squadra di calcio Hellas Verona, in qualità di Official Sponsor. Una partnership importante, considerando il ruolo che questa formazione rappresenta per la città e che contribuirà alla notorietà di Euronics- Bruno a Verona e in tutta la provincia".